改善住房環境　香港“簡朴房”新規落地

中評社香港3月6日電／為解決香港長久以來的劣質劏房問題，香港《簡朴房條例》於2026年3月1日正式生效。香港社會期待，新條例能夠進一步改善香港住房環境。



《簡朴房條例草案》於2025年9月獲香港立法會三讀通過，今年3月1日起生效。房屋局即日起開始接受簡朴房認證，為期12個月的登記期也展開。政府發言人強調，處理劣質劏房已是社會不爭的共識。據瞭解，該條例要求劏房戶主將房屋改造升級為合規的簡朴房單位，並訂下8個居住環境最低標準，包括面積最少8平方米、室內淨高2.3米、最少有一扇窗、有獨立廁所、獨立水電表，同時對消防安全、結構安全、照明通風有要求。



戶主向房屋局登記後，可享受從2027年3月1日起共36個月的寬限期進行改造工程；若房屋不符合簡朴房標準，而且不具備有效的認證，也沒有向房屋局登記，於明年3月1日後出租該房屋單位即屬違法，出租者須承擔刑事責任。報導稱，整個簡朴房制度以“先登記、後執法”為原則，設有長達48個月的過渡安排，直至2030年2月28日，旨在讓業主有充足時間進行改造工程以符合法例要求。



香港房屋局副秘書長王明慧1日表示，根據特區政府早前的調研數據，全港11萬個房屋單位中預計三成需要大規模整改，主要是未滿足8平方米的最低面積要求，另外七成僅需做微調，例如更換防火防煙門、加裝消防偵測器、配備滅火筒等，這類單位較易完成認證。她透露，近期已收到部分業主的查詢，較多集中在技術細節方面，包括如何確認房屋不滲水等。



簡朴房經營者協會主席陳顯熹表示，他所經營的公司現有約800個分間單位，當中九成無需做太大改動，剩餘一成單位因無窗，可能在租約期後面臨淘汰，“我們會在取得原業主的授權書後，盡快向房屋局登記，目前已開始初步準備工作”。陳顯熹透露，預計每個單位的工程費用在15萬至16萬港元左右，“最重要是確保做好工程後符合政府標準，尤其防水、通風、測高度等，希望盡快有更清晰指引”。



香港頭條日報網稱，《簡朴房條例》生效後，預計隨著劏房業主收回及改裝單位，不少住戶須遷離目前居住房屋。王明慧表示，至去年年底，香港已落成1.8萬個過渡性房屋單位，今年第一季度將再新增2000多個單位，共提供2萬多個過渡屋單位。她稱，目前過渡屋整體平均入住率約八成，且存在持續流轉，部分居民搬入傳統公屋後，空出的單位可重新分配，房屋流轉率很高。她希望更多劏房戶瞭解過渡房屋和簡約公屋，陸續提交申請及搬入更佳的居住環境，“搬遷潮”將不會發生。



《簡朴房條例》受到香港民眾的普遍歡迎。去年3月搬到土瓜灣劏房的王女士表示，目前一家四口居住的劏房環境十分惡劣，房屋老舊，無法滿足消防、安全及衛生等標準條件，通風不足、牆壁不時滲水，一到雨季屋內十分潮濕、有氣味，影響身心健康。她說，希望未來能有更多位於市區的過渡屋或簡約公屋供應，擺脫劣質劏房環境。



針對不少人擔心寬限期結束後，分間單位租金可能大幅上漲，王明慧表示，政府租務管制條例生效後，租金中位數長期維持在5000多港元，未出現明顯波動，相信未來簡朴房新規推行後，市場供求不會有太大變動，租金也不會大幅上漲。香港地產代理商總會主席潘達恒表示，特區政府提供48個月過渡安排，有效緩解業主整改壓力。他說，當前市場整體反應正面，整體未見到業主大規模退場或大幅加租的現象。簡約公屋、過渡性房屋供應充足，加上公屋輪候時間有所縮短，令劏房面臨一定市場競爭，減輕了租金上漲壓力。