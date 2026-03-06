香港樓市印花稅的角色變遷

近年本港地價收入回落、樓市尚未完全復甦，印花稅成為公共財政收入一大來源。（大公報） 中評社香港3月6日電／大公報報導，據中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑分析，兩年前在香港買一個價值1000萬元的住宅，印花稅最多要交300萬元；如今同樣交易只需37萬元，稅款大慳近九成。短短數年之間的巨大落差，正好反映印花稅制度的角色轉變──由最初單純的庫房收入，到後來的樓市調控工具，如今又逐步回歸財政本位。



香港印花稅制度的起源可追溯至1866年殖民地時期。當時政府為增加財政收入，對各類法律文件徵稅，包括物業買賣契約、股票轉讓文書及租約等，屬於一種廣泛的文件稅，與樓市調控並無直接關聯。直至近十多年，印花稅才逐步演變為調控樓市的重要政策工具。



1980至1990年代初，印花稅結構相對簡單，對低價物業尤其寬鬆。部分住宅交易僅需定額20元或100元印花稅。1994年更把50萬元以下單位劃一為100元，“百元印花稅”沿用至今已超過30年。即使樓價翻倍上升，相關象徵性門檻仍然保留，近年適用範圍更提高至400萬元，體現照顧中小型物業買家的政策原意。至於高價物業，樓價逾億元的豪宅稅率已升至6.5%，反映“能者多付”原則。



上年度收入近千億



真正改變印花稅性質的，是2010年後的“辣招年代”。在資金湧入與樓價急升背景下，政府先後推出額外印花稅、買家印花稅及雙倍印花稅，部分買家稅率一度高達樓價三成。印花稅由財政收入工具，轉變為壓抑需求、打擊炒賣的政策武器，樓市交易成本急升。



時至今日，印花稅仍是政府重要收入來源。受惠樓市及股市暢旺，本年度印花稅預算為庫房帶來995億元收入，按年增逾五成，創四年新高；與80年代末僅數十億元相比，增長已超過十多倍。



政府亦預計2026/27年度相關收入可達1010億元，佔該財年整體收入13%。在地價收入回落、樓市尚未完全復甦下，庫房對印花稅依賴加深，某程度上已成為公共財政的“命脈”。因此，穩住樓市、維持健康發展，不僅關乎市場信心，更直接影響政府財政收入。