中評專論：政府報告對台釋出更清晰政策信號

十四屆全國人大四次會議3月5日開幕。(央視截圖) 中評社香港3月6日電（評論員 肖瑞）2026年中國政府工作報告涉台篇幅不長，卻釋放出更為清晰的政策信號，對“台獨”分裂勢力的表述，由以往“堅決反對”改為“堅決打擊”，措辭更趨嚴厲，立場宣示轉向行動威懾，更加強調實際管控與處置能力。



兩岸關係的每一次表述調整，從來不是簡單文字變化，而是經過精準校准的政策信號。昨天發布的2026年政府工作報告，便是一個觀察樣本。



表面上看，涉台內容仍延續一貫的雙重面向：對分裂行徑的嚴正警示，與對兩岸融合的積極倡議並行。但在修辭變化之下，更具體、更可落地的威懾力量，替代了泛化的立場表態；同時，對統一進程的路徑設計，也更趨細化與務實。



這並非簡單的措辭替換。多位台灣問題觀察人士指出，這一變化，反映出自2024年民進黨繼續執政、拒不承認“九二共識” 以來，大陸對台政策持續強化、底線更清晰、措施更務實的清晰軌跡。



不過，如果僅從施壓與強硬一面解讀這些措辭，很容易忽略政策的完整邏輯。如果說維護國家主權的表態是一只握緊的拳頭，那麼推動兩岸融合的部署，則是一只張開的手。今年報告中，大陸對台統一策略出現一處微妙卻關鍵的變化：從側重政策 “創設”，轉向強調政策“執行”。



以往報告更多聚焦於完善促進兩岸交流的制度與政策，2026年版則突出“落實台灣同胞同等待遇政策”。這一從頂層設計到基層落地的重心轉移，意味著大陸認為，支撐兩岸融合的制度框架已基本成型，下一步重點轉向治理層面－－切實解決台灣同胞在大陸生活、工作、就學中遇到的具體問題。



這是一種更貼近民生的務實策略，統一帶來的便利與紅利，有機會讓真正落到個體、觸手可及。



此外，今年報告更突出文化維度，呼籲“共同傳承中華優秀傳統文化”。這已超越經濟層面的融合，觸及兩岸共有的歷史記憶與文化根脈，是超越島內一時政治分歧的深層聯結。



有分析認為，這一表述的強化，意在將兩岸關係牢牢錨定在共同的民族與文化認同之上，這是島內主張分裂的政治力量難以通過政治操作輕易消解的基礎。



一手以“堅決打擊”抬高“法理台獨”的風險與成本，使其不可行、走不通；一手以持續深化的融合發展，凝聚兩岸同胞共同利益與情感認同。2026年政府工作報告表明，兩岸的統一進程雖不對外設定具體時間表，但其基本判斷始終清晰：時與勢，始終站在國家統一一邊。