港人財務健康指數亞洲居末　年齡越大信心越低

來源：香港商報網 中評社香港3月6日電／香港商報網報導，保誠最新研究顯示，亞洲區內年輕一代的財務信心與準備程度最高，但相關指數隨年齡增長而下降。香港在區內財務健康指數中得分最低，僅52.5分。保誠首次發布的“財務健康指數”，從當前及未來的財務安全感與自由度四個維度，綜合受訪者態度、行為及預期，反映整體財務健康水平。結果顯示，18至35歲受訪者得分最高（59.8分），36至49歲組別得58.2分，50至60歲組別得分最低（57.7分）。



雖然近半數受訪者（46%）認為其財務健康狀況良好，但整體指數僅58.9分，反映大眾在財務信心及準備程度仍有提升空間。



越南居首 港得分最低



環顧亞洲市場，越南整體財務健康指數最高（65.1分），印尼（62.0分）及泰國（60.4分）緊隨其後；香港得分最低（52.5分），受訪者對獲取財務服務渠道的滿意度亦最低。



研究同時揭示，當下穩定與長遠財務自由存在明顯落差。受訪者對現狀感到相對安全（61.7分），但對未來財務自由的信心則偏低（55.2分），顯示不少人雖能應付短期需要，卻未必具備抵禦長期財務衝擊的能力。僅三分一（34%）受訪者預計退休後無須繼續工作，不足半數（47%）在思考財務未來時感到安心。



保誠集團大中華區域執行總裁伍燕儀表示，亞洲壽命延長正改變人們對財務健康的期望。