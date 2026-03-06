香港強積金資產　2030年預計達2萬億

來源：香港商報網 中評社香港3月6日電／香港商報網報導，為評估香港強積金制度的長遠發展潛力，香港精算學會（ASHK）發布《強積金2025－2045年市場規模預測研究》。研究結果顯示，隨著市場穩步增長及供款持續投入， 預計2045年強積金資產規模將介乎3.9萬億至4.5萬億元之間，約為2025年的2.7倍，預計強積金資產將於2030年左右達到2萬億元，並在2038年左右達到3萬億元。



為具體說明強積金的累積功能，研究以一名現年45歲的男性在職僱員作案例分析。假設其目前強積金賬戶結餘為40萬港元，並維持每月合共2，000港元的僱主及僱員強制性供款。在計入合理的投資回報率後，模型推算該名僱員至65歲退休時，其強積金賬戶總儲蓄將可累積至約180萬港元。



該研究進一步分析指出，經通脹因素調整後，上述180萬港元的累積儲蓄，若轉化為退休後每月領取的年金，以2025年的物價水平計算，每月大約只能提供6，400港元的收入。此金額僅相當於其退休前收入替代率的約32%，與許多已發展經濟體相比，水平明顯偏低，顯示單靠現行強制供款率，未必能充分滿足市民的退休生活所需。



鑒於預測顯示的退休收入缺口，香港精算學會建議當局及業界應積極探討優化措施。學會呼籲引入更多政策介入，以提升整體退休儲備。