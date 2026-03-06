中評現場：丁薛祥與港澳政協委員共商國是

中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥參加全國政協十四屆四次會議港澳地區全國政協委員聯組會（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月7日電（記者 盧哲）3月6日上午，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥參加全國政協十四屆四次會議港澳地區全國政協委員聯組會。



在認真聽取林建岳、吳志良、滕錦光等委員發言後，丁薛祥表示，過去一年，在以習近平同志為核心的中共中央堅強領導下，黨和國家事業取得新的重大成就，“十四五”圓滿收官，第二個百年奮鬥目標新征程實現良好開局。在中央的大力支持下，在行政長官和特區政府帶領下，香港、澳門各項事業全面進步，譜寫“一國兩制”成功實踐的新篇章，迎來了發展的最好時期。



丁薛祥強調，中央始終堅持“一國兩制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治方針，促進香港、澳門長期繁榮穩定。港澳要用好國家“十五五”規劃帶來的重大機遇，充分發揮背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用，堅持和完善行政主導，扎實推動經濟高質量發展，發展壯大愛國愛港愛澳力量，更好融入和服務國家發展大局。



丁薛祥對港澳地區全國政協委員認真履職盡責給予充分肯定，希望大家凝心聚力、開拓進取，全力支持行政長官和特區政府依法施政，廣泛團結各界人士，畫出最大同心圓，共同開創香港、澳門繁榮發展新局面。



（後方支援助理記者：王昭）

