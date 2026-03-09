上海代表團熱議人工智能：高校企業齊發力

3月6日上午，十四屆全國人大四次會議上海代表團舉行全體會議（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月9日電（記者 陳思遠）3月6日上午，十四屆全國人大四次會議上海代表團舉行全體會議，審查“十五五”規劃綱要草案並對中外媒體開放，多位與會代表圍繞人工智能發展，從基礎研究、算力支撐、產業融合等多個維度，為人工智能高質量發展建言獻策。



全國人大代表、上海交通大學校長丁奎嶺提出，高校需以學科重塑為抓手，推動AI與其他學科交叉融合實現全覆蓋。他認為，應打破“幾個學科組成一個學院”的傳統模式，開展“幾個學院隸屬於一個領域”的超前探索，深度對接產業發展需求，形成學科與產業相互賦能的價值閉環。



丁奎嶺進一步指出，人工智能已成為創新的加速器和放大器，高校的創新發展必須利用AI來幹。“以前‘十年磨一劍’的成果，現在可能一年就可以超越；以前千百人幹的事情，現在可能一個人就可以完成；以前衹有領軍人才、院士才能承擔的項目，現在一群年輕人就敢於去挑戰。”他介紹，上海交大已出台涵蓋教學、科研、服務、治理等領域的“AI十條”行動計劃，建成國產千卡算力集群，著力營造“AI＋熱帶雨林式”創新生態，為創新發展提供有力支撐。



全國人大代表、中國移動上海公司黨委書記、董事長、總經理樓向平圍繞算力支撐人工智能發展發言。他表示，近年來我國算力實現跨越式發展，規模與水平躋身世界前列，有效支撐了人工智能、大數據技術與經濟社會深度融合，但在資源協同、生態成熟、標準統一等方面還需同向發力。

