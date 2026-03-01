丁奎嶺談AI＋：需打造“熱帶雨林”生態

上海交通大學黨委副書記、校長，中國科學院院士丁奎嶺接受記者採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月7日電（記者 陳思遠）十四屆全國人大四次會議上海代表團全體會議與3月6日上午舉行。會後，上海交通大學黨委副書記、校長丁奎嶺在接受記者採訪時談及人工智能的發展問題，他用生動的比喻闡釋道，算力如同人工智能發展的土壤，再加上政策、資金等“水分”“陽光”的支撐，才能構建起“人工智能＋”的熱帶雨林生態。一旦生態成型，“人工智能＋”領域將各顯神通，很快就能夠發展起來。



談及人工智能的未來發展方向，丁奎嶺以罕見病診療領域的創新實踐為例，指出人工智能將成為破解人類共同挑戰的重要力量。



上海交通大學人工智能學院與醫學院附屬新華醫院聯合團隊，推出全球首個智能體式罕見病循證推理診斷系統DeepRare，為罕見病“確診難、漏診率高”的全球性難題提供了有效解決方案。



丁奎嶺表示，罕見病尤其是兒童罕見病的診斷難度極大，患兒無法清晰表達自身感受，醫生的相關知識儲備也存在局限，而DeepRare整合了全球公開報導的病例資源，匯聚全球智慧，有效突破了這一診療瓶頸。“這是交大給世界奉獻的禮物，也是科技創新服務人類健康的重要成果。”丁奎嶺強調，目前正推動該大模型全球開源共享，讓科技創新造福全類。



針對政府工作報告中對“人工智能＋”作出部署，丁奎嶺認為政府的政策導向至關重要，更需要實實在在的配套支持。他認為，在眾多支持中，算力是當前最迫切的需求。



丁奎嶺把算力比作人工智能發展的“土壤”，再加上政策、資金等“水分”“陽光”的支撐，才能構建起“人工智能＋”的“熱帶雨林”生態。他認為，一旦生態成型，那剩下的事兒就是那些聰明的大腦去做了，“人工智能＋”就會千奇百艶，萬紫千紅，各顯神通，很快就能夠發展起來。

