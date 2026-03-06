李海泳：上海科創活力足　台青可享時代紅利

全國人大台灣省籍代表、上海市政協常委、市台聯黨組書記李海泳接受記者採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月7日電（記者 陳思遠）3月6日上午，十四屆全國人大四次會議上海代表團全體會議開放媒體採訪。全國人大台灣省籍代表、上海市政協常委、市台聯黨組書記李海泳在受訪時表示，上海既是世界級的經濟中心城市，也是兩岸交流交往的重要承載地，地位特殊，作用重要。自1987年兩岸人員往來破冰開始，就一直是台商來大陸投資的重鎮，如今更成了台灣青年就業創業的熱土。同樣，身邊的上海朋友都很喜歡台灣，對台灣的人文環境、美食以及優質的商品供給服務讚不絕口。



在記者問及未來滬台兩地能在哪些領域拓展合作空間時，李海泳指出，國家“十五五”規劃草案已經把科技創新的藍圖擘畫得非常清楚，發展路線圖十分明晰，這為台灣青年提供了更多的機遇。他希望島內民眾，尤其是年輕朋友多來上海走一走看一看，更深入地瞭解這座國際大都市科技創新驅動的活力，有機會紮根上海發展，跟上時代潮流，分享發展紅利，開創美好未來。



對於國台辦2月發佈的即將恢復上海居民赴金門、馬祖地區旅遊的訊息，李海泳說，“如果政策能夠落地的話，相信很多上海市民是非常有意願去金馬的，在增進兩岸融合的同時，這也能為當地旅遊業、餐飲業和零售業帶來巨大商機”。



他回憶，上海市副市長華源曾在赴台北參加雙城論壇時提及將積極推動上海居民赴台團隊遊，消息發佈後，上海出入境管理部門預約申請赴台通行證的人數隨即爆滿，充分印證了上海市民對赴台遊的喜愛和對台灣的深厚感情。



李海泳指出，同胞的感情最真摯，民眾的交流無法擋。大陸方面已經充分釋放了善意，希望台灣當局正面回應廣大民眾增進兩岸交流交往的強烈呼聲，真正以台灣同胞福祉為念，及早解除人為限制，推動相關政策真正落地。



談及目前上海方面對赴金馬旅遊的準備進度，李海泳認為，文旅部門推出政策一定會有所考慮，也會做相應的準備。一旦台灣方面推進落地，上海市民實現赴金馬旅遊應該指日可待。



（後方支援助理記者：王昭）