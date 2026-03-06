社評：政府工作報告顯未來對台工作三重點

第十四屆全國人民代表大會第四次會議5日上午在北京人民大會堂開幕（中評社 海涵攝） 中評社北京3月7日電/十四屆全國人大四次會議3月5日在人民大會堂開幕，國務院總理李強向大會作政府工作報告。我們注意到，在這份報告中，141個字符的涉台內容既傳遞出大陸對台工作的戰略定力，也透露出未來對台工作的三大著力點。



報告中的涉台表述開篇即強調深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，這與過往幾年保持一致，體現了大陸對台大政方針的一貫性、連續性、穩定性。而在保持戰略定力的同時，報告涉台內容在反“獨”鬥爭、融合發展、文化認同三大維度出現關鍵新提法，釋放出剛柔並濟、標本兼治、務實推進祖國統一大業的清晰信號。



一、反“獨”力度升級：從“堅決反對”到“堅決打擊”



我們看到，報告將往年“堅決反對‘台獨’”調整為堅決打擊‘台獨’分裂勢力，措辭由立場宣示轉向行動導向，是對台鬥爭策略的重要升級。這一變化，基於當前台海形勢嚴峻性的精準判斷，彰顯大陸遏制“台獨”分裂行徑、反對外部勢力干涉的堅定意志與充足底氣。“反對”重在態度表態，“打擊”突出執法處置、綜合施策、精準亮劍，意味著對“台獨”分裂活動的約束與懲戒將更具剛性、更重實效，決不允許任何勢力以任何方式分裂國家，決不為各種形式的“台獨”行徑留下任何空間。



二、融合重心下移：從“深化融合”到“落實同等待遇”



我們注意到，報告明確提出落實台灣同胞享受同等待遇政策，標誌兩岸融合發展從頂層設計、政策供給轉向落地見效、權益保障的新階段。過往側重“深化兩岸融合發展”，重在搭建框架、拓寬渠道；今年聚焦“落實”二字，直指政策執行“最後一公里”，把保障台胞切身利益作為工作著力點。這一調整，聚焦台胞在大陸求學、就業、創業、生活的現實需求，推動台胞同等待遇措施從“紙上”落到“事上”，讓台胞更公平、更便捷、更實在地共享大陸發展紅利，以制度型融合拉近心理距離、增進同胞福祉。



三、認同根基夯實：強調“共同傳承弘揚中華文化”



今年的政府工作報告首次明確共同傳承弘揚中華文化，將文化紐帶擺在兩岸關係發展的突出位置，為心靈契合注入更深層動力。我們常說，兩岸同胞同根同源、同文同種，中華文化是兩岸血脈相連的精神紐帶。針對島內“去中國化”逆流與歷史虛無主義誤導，在政府工作報告這樣高屋建瓴的文件中強調共同傳承中華文化，既是守護共同歷史記憶，也是鑄牢中華民族共同體意識，以文化認同消解政治分歧，以文明根脈凝聚統一共識，為兩岸關係和平發展厚植最持久、最深沉的精神支撐。



總的來看，2026年政府工作報告涉台內容可謂“守底線、亮利劍、重落實、聚人心”，既保持戰略定力不動搖，又因時因勢優化舉措，形成“反‘獨’毫不手軟、促融堅定不移、文化凝心聚力”的完整邏輯。這既體現中央解決台灣問題、實現祖國完全統一的歷史決心，也飽含對台灣同胞的骨肉親情與責任擔當，必將引領兩岸關係克難前行，共同開創民族復興偉業。