美國24州聯合起訴特朗普政府新關稅政策

中評社北京3月6日電／據美國俄勒岡州司法部門5日發佈的聲明，俄勒岡州聯合另外23個州向美國國際貿易法院提起訴訟，要求阻止特朗普政府近期宣佈實施的新關稅措施。



新華社報導，聲明說，一年多來，特朗普政府在沒有法律授權的情況下徵收關稅，給美國經濟帶來混亂。美國最高法院兩周前裁定，特朗普政府此前依據《國際緊急經濟權力法》對多國產品加徵關稅的做法違法。在裁決後，總統特朗普並未接受敗訴結果，轉而援引《1974年貿易法》第122條款，宣佈對全球大多數產品徵收15%的關稅。



聲明指出，該條款只適用於“巨大且嚴重的國際收支赤字”等特定情況，而貿易逆差並不等同於國際收支赤字，這意味著特朗普再次違法。該行為破壞了憲法規定的權力分立原則，並違反《行政程序法》。



聲明還說，美國紐約聯邦儲備銀行研究人員近期發佈的分析報告表明，2025年，美國“關稅成本”約90%由美國消費者和企業承擔，特朗普是在繼續推行失敗的經濟政策。專家估計，在俄勒岡州，新關稅措施將使普通家庭每年生活成本增加1200美元以上。



除俄勒岡州總檢察長丹·雷菲爾德外，亞利桑那州、加利福尼亞州和紐約州的總檢察長也參與牽頭訴訟。此外，科羅拉多州、康涅狄格州等十多個州的總檢察長以及肯塔基州和賓夕法尼亞州州長也加入訴訟。