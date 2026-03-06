美以伊戰事戳破美債“避險光環”

中評社北京3月6日電／美國和以色列對伊朗發動軍事打擊衝擊全球市場。在各類資產價格劇烈波動的過程中，不少投資者發現一個數據的變化不同尋常：美債收益率這次為什麼不降反升？



新華社報導，在市場分析人士看來，這個細節似乎意味著全球金融體系正發生結構性變化，即美債“避險光環”正逐漸黯淡。美國究竟能讓投資者“避險”，還是不斷在全球“造險”？資本正用實際流動給出答案。



根據過往經驗，一旦發生重要地緣衝突或戰爭，美債收益率都會在短期內下降。以美國10年期國債收益率為例，1999年科索沃戰爭爆發後，這一數據下降20個基點；2001年“9·11”事件後，下降30個基點；2003年伊拉克戰爭爆發後，下降30個基點；2014年克里米亞危機，下降40個基點；2022年俄烏衝突爆發後，下降25個基點……



數據背後的邏輯是，全球投資者在衝突爆發初期會出現“避險買盤”，拋售股票和大宗商品，購買美債，導致美債收益率下降。之所以願意購買美債，是因為投資者覺得美債“更保險”，當衝突帶來其他投資標的波動時，美債可以用來“避險”。



然而，美以襲擊伊朗，卻把這個邏輯“打爆了”。截至北京時間6日，美國10年期國債收益率從衝突前的3.96%升至4.14%；2年期國債收益率從衝突前的3.38%升至3.58%，均上升約20個基點。不少投資者看到這個結果，大呼“避險失靈”。



之所以“避險失靈”，可以從幾個角度理解——



對於美以襲擊伊朗，投資者擔心：美國國內撐得住嗎？



美國攻擊伊朗，勢必擾動霍爾木茲海峽局勢，導致全球最重要的產油區對外供應受阻，給美國帶來新一輪通脹壓力。美國聯邦儲備委員會4日發佈的全國經濟形勢調查報告顯示，美以伊戰事前，美國就已經面臨持續的物價上漲壓力，而戰事導致原油運輸受阻、軍事支出增加等只會加劇美國的通脹預期。

