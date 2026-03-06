美以伊開戰　國際油價創近6年最大單日漲幅

中評社北京3月6日電／由於市場擔憂中東地區衝突持續及原油市場供應受阻，紐約原油期貨價格5日大幅上漲，創下近6年來最大單日漲幅。



新華社報導，截至當天收盤，紐約商品交易所4月交貨的輕質原油期貨價格上漲6.35美元，收于每桶81.01美元，漲幅為8.51%，為2020年5月初以來最大單日漲幅；5月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲4.01美元，收于每桶85.41美元，漲幅為4.93%。



美國和以色列對伊朗發動的軍事打擊5日進入第六天。伊朗伊斯蘭革命衛隊5日說，伊朗戰時有權控制霍爾木茲海峽的通行和航行，美國、以色列和歐洲國家船隻被禁止通行。伊朗伊斯蘭革命衛隊還說，其海軍戰鬥機當天清晨擊中一艘美國油輪。



美國里特佈施同仁公司認為，由於衝突何時結束尚不明朗，國際市場原油價格似乎還有進一步走強的可能。如果衝突持續至下周，紐約原油期貨價格有突破每桶95美元的可能性。



德國金融科技企業NAGA集團市場分析師弗蘭克·瓦爾鮑姆認為，衝突持續時間的不確定性正推動油價上漲，“任何實質性的市場回調都可能依賴於地緣政治局勢緩和的明確跡象或商業油輪運輸的持續恢復”。



瑞典北歐斯安銀行首席大宗商品分析師比耶內·希爾德羅普表示，衝突對油價的衝擊將顯著依賴於其持續時間的長短。如果超過7至12天，油價可能迎來“更重要的時刻”。



戰事升級導致原油價格上漲，美國國內汽油價格也水漲船高。美國汽車協會5日發佈消息說，美國全國每加侖普通汽油均價自上周以來已上漲近27美分。由於需求升高等因素，汽油價格通常在春季走高。美國普通汽油均價上次出現類似周度大幅上漲是2022年3月俄烏衝突爆發之初。