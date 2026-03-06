美以襲擊伊朗　歐央行憂心拖累歐元區經濟

中評社北京3月6日電／隨著美國和以色列對伊朗發動的軍事打擊進入第六天，衝突影響持續外溢，震盪全球市場。多位歐洲央行政策制定者近日表示，如果局勢持續升級並將更多國家捲入其中，將導致歐元區通脹上升，經濟增長放緩。



新華社報導，歐洲央行副行長路易斯·德金多斯5日警告稱，如果軍事打擊持續時間較長且範圍擴大，當前通脹及預期都可能上升。



德金多斯當天在比利時布魯塞爾舉行的國際金融協會峰會上表示，歐洲經濟前景現在顯然受到中東局勢發展的影響。“我們的基準情景是這場戰事將是短暫的。如果持續時間更長，就存在通脹預期發生變化的風險。”



歐元區通脹率近期維持在歐洲央行2%的目標附近，與歐洲央行自身的政策利率水平大致相當。不過，歐洲央行公佈的貨幣政策會議紀要顯示，政策制定者對地緣政治不確定性感到擔憂。德金多斯說，如果通脹水平出現“持續性的變化”，這可能會促使歐洲央行改變其政策立場。



2022年2月俄烏衝突升級後，能源價格上漲推動歐元區通脹飆升，令歐洲央行措手不及。歐洲央行最初認為通脹上升只是暫時性的，但隨後不得不以創紀錄的幅度加息。



歐洲中央銀行理事會成員、芬蘭央行行長奧利·雷恩表示，對戰事迅速解決不應過於樂觀。局勢已經出現“相當程度的升級”。



德國央行行長約阿希姆·納格爾表示，如果中東衝突持續，通脹將上升，經濟增長將受到抑制。納格爾在德國央行發佈年度報告後的新聞發佈會上表示，衝突持續時間將決定對通脹的影響。如果能源價格在較長時間內維持高位，這往往會導致歐元區通脹更高，同時經濟活動更為疲弱。

