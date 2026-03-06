OpenAI發佈最新模型GPT-5.4

中評社北京3月6日電／美國開放人工智能研究中心（OpenAI）5日宣佈推出人工智能模型GPT-5的最新升級版本GPT-5.4，稱其為目前面向專業工作推出的能力最強、效率最高的前沿模型之一。



新華社報導，據OpenAI介紹，GPT-5.4整合了其在推理、編程以及智能體工作流程方面的最新技術成果。新模型繼承了此前GPT-5.3-Codex的編程能力，並在處理表格、演示文稿和文檔等任務方面進行了優化，使模型能夠更高效地完成複雜工作。該模型還顯著提升了長文本處理能力。



該公司表示，GPT-5.4提供Thinking和Pro兩種模型。Pro模型主要面向需要在複雜任務中實現最大性能的用戶。Thinking模型能夠在生成答案前給出思考計劃，用戶可在生成過程中調整任務方向，從而減少多輪對話，提高結果與需求的匹配度。Thinking模型還提升了深度網絡研究能力，可提供質量更高、速度更快、更貼合任務的回答。



OpenAI表示，GPT-5.4還是其首個能直接操作計算機的通用模型，不僅擅長編寫代碼，還能根據屏幕截圖發出鼠標和鍵盤操作指令，使智能體能夠操作計算機，並在不同應用程序之間執行複雜的工作流程。



OpenAI表示，GPT-5.4在多項評測中表現優於此前版本，在事實準確性方面也有所改善。公司宣佈，未來數月將逐步淘汰舊版GPT-5.2 Thinking模型。