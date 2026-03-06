再出“暗招”　美國欲引庫爾德人“入局”？

中評社北京3月6日電／美以伊戰事又一個危險信號顯現。美國總統特朗普5日在接受媒體採訪時稱，“鼓勵”駐紮在伊拉克境內的伊朗庫爾德反政府武裝越境進入伊朗。另有媒體報導，特朗普還要求伊拉克境內的庫爾德人協助美國對伊朗的軍事行動。



新華社報導，分析人士指出，美以對伊朗發動軍事打擊以來，美國頻出“暗招”。若將庫爾德人推入局中，勢必加劇衝突外溢風險。



庫爾德武裝“入局”？



美國福克斯新聞頻道5日報導，伊拉克庫爾德人已在伊朗境內發動地面進攻。多家以色列媒體4日稱，數千名庫爾德武裝成員已從伊拉克邊境地區開始向伊朗境內“開展地面活動”。



不過，伊拉克庫爾德自治區（庫區）總理辦公室副主任阿齊茲·艾哈邁德5日在社交媒體上表示，沒有任何伊拉克庫爾德人越境，美媒報導“顯然是謊言”。



儘管庫爾德武裝是否“入局”美以伊衝突的消息仍有待確認，但有美媒披露，美國中央情報局在這次戰事前數月就已開始扶持庫爾德武裝，意在煽動伊朗動亂。



多家美國媒體報導，特朗普近日已分別與伊拉克庫爾德領導人和在伊拉克境內的“伊朗庫爾德斯坦民主黨”領導人通話，通話內容涉及美國對伊軍事行動以及美國和庫爾德人的合作，包括美方向庫爾德武裝提供“大規模空中掩護”等。



伊朗方面對此迅速予以軍事回應。伊朗媒體5日援引軍方聲明說，伊朗方面發射3枚導彈，打擊了伊拉克庫爾德自治區的庫爾德武裝力量多處基地。

