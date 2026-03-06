發改委：四個“加力”實現經濟增長目標

國家發展和改革委員會主任鄭栅潔回答記者提問。（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）國家發展和改革委員會主任鄭栅潔3月6日下午在十四屆全國人大四次會議舉行的經濟主題記者會上，談及今年宏觀經濟的預期增長目標為4.5%—5%時指出，去年經濟工作取得的成就，中央經濟工作會議、《政府工作報告》都已經作了全面的總結，大眾關心的預期增長目標是黨中央和國務院經過綜合研判、系統分析、科學論證，穩慎提出的。



鄭栅潔指出，實現這一目標，我們有堅實的基礎，至少可以體現在三個方面，也就是總量規模、創新能力、風險應對。第一，從總量規模看，去年經濟總量已經超過140萬億元，邁上了一個新台階，“十四五”圓滿收官，交出了一份超出各方預期的“成績單”。第二，從創新能力看，創新成果和重大突破全球矚目，大家也是有目共睹的，說明我國發展動能更足，這些創新成果也惠及人民群衆生活。第三，制度優勢充分發揮，堅定、靈活、有效應對了來自各方面的風險和挑戰。以上這些超大的規模和體量、創新的活力和突破、還有體制機制等優勢，讓我們有底氣、有信心，應對各方面風險挑戰和市場波動，實現我們的既定目標、預期目標。



鄭栅潔強調，同時，我們很清醒地看到，經濟社會發展過程中也還存在很多困難和問題。今年是“十五五”開局之年，開局事關全局，要實現預期目標，就是要認真扎實落實中央經濟工作會議決策部署和《政府工作報告》工作安排，重點在四個方面加力，實現我們的預期目標。



第一，加力提升宏觀經濟調控效能。我們將堅持穩中求進、提質增效，既重力度、也重協同，重力度就是繼續實施更加積極有為的宏觀政策，加大逆周期和跨周期調節力度；重協同就是發揮存量政策和增量政策的集成效應、宏觀政策和改革舉措的叠加效應，強化財政、貨幣、產業、投資、就業、消費、價格、區域等方方面面政策協同，打好政策“組合拳”。預計今年GDP增量超過6萬億元，相當於一個發達經濟體全年的GDP總量，這些為穩就業、惠民生、防風險提供有力支撑。同時，我們也深刻認識到，市場經濟本質上是法治經濟，做好新形勢下宏觀調控，既要“放得活”又要“管得好”，切實用法治規範市場和政府邊界。