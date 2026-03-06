財政部：積極財政政策創“三新高”

財政部部長藍佛安回答記者提問。（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）今年政府工作報告部署繼續實施更加積極的財政政策，對此，財政部部長藍佛安在6日下午十四屆全國人大四次會議舉行的經濟主題記者會上表示，這些年，按照黨中央決策部署，財政政策始終堅持積極取向，去年首次實施“更加積極”的財政政策，宏觀調控進一步加力。



藍佛安指出，今年，繼續堅持“更加積極”的基調，在去年總量擴張的基礎上，保持力度不減。這一安排，充分考慮了當前國內外形勢深刻複雜的變化，兼顧了逆周期和跨周期調節需要，既能有效對衝短期波動、推動經濟運行在合理區間，又能促進結構持續優化、增強經濟發展韌性，為“十五五”開好局起好步提供堅實支撑。



藍佛安強調，怎麼理解今年更加積極的財政政策？概括起來就是：既體現在資金規模上，政策力度給足；更體現在強化政策協同上，效應進一步放大。



藍佛安表示，在資金規模上，今年三個方面創了“新高”：一是支出總量創新高，首次超過30萬億元。今年赤字率繼續按4%左右安排，赤字規模達到5.89萬億元。加上財政收入、使用存量資金等，全國一般公共預算支出首次邁上了30萬億元的新台階。



二是新增政府債券規模創新高，更大力度擴內需、穩增長、促轉型。新增地方政府專項債券4.4萬億元。發行超長期特別國債1.3萬億元，持續支持“兩重”建設、“兩新”工作等。發行特別國債3000億元，用於國有大型商業銀行補充核心一級資本。再加上彌補赤字的債券，今年新增政府債券規模達到11.89萬億元，是近年來力度最大的。



三是中央對地方轉移支付創新高，地方財政保障能力進一步增強。中央對地方轉移支付的總量達到10.42萬億元，連續4年超過10萬億元。其中，均衡性轉移支付、縣級基本財力保障機制獎補資金，兩項財力性轉移支付，增加1100億元。這些資金實打實給到地方，讓各地有更多財力兜牢“三保”、改善民生、發展經濟。