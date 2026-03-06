編譯：霍爾木茲海峽中斷暴露致命脆弱性

霍爾木茲海峽所在位置 中評社廣州3月7日電（作者 黃燕霞 黃佳媛 李麗涵）近日，美以聯合發動"史詩狂怒"與"咆哮雄獅"行動空襲伊朗，伊朗則報復打擊卡塔爾、阿聯酋、科威特、巴林及沙特境內美軍目標。全球知名防務安全與軍事情報機構英國簡氏於3月2-3日發表文章，指出霍爾木茲海峽中斷暴露了中東能源和食品供應鏈脆弱性，將加劇全球能源與糧食危機風險。



一、中東能源和食品供應鏈脆弱



2026年3月，美以聯合對伊軍事打擊引發地區局勢惡化，以色列利維坦天然氣田停產、霍爾木茲海峽航運近乎中斷，直接暴露中東地區能源和食品供應鏈的結構性脆弱性，約旦、埃及、科威特受衝擊尤為顯著 。



以色列因安全形勢叫停利維坦氣田生產，徹底中斷對約旦、埃及的管道天然氣供應；伊朗3月1-2日襲擊航運致霍爾木茲海峽通行停滯，科威特因此暫停食品出口並實施物價管控。



約旦85%的發電用天然氣依賴以色列進口，天然氣斷供後只能轉用液化天然氣和重油發電，成本激增且液化天然氣供應因卡塔爾停產、海峽受阻存在高風險；其礦產加工行業（占國內生產總值9%、出口30%）也受重創，叠加高失業率和脆弱財政，社會壓力陡增 。



埃及2025年與以色列簽署至2040年的1300億立方米天然氣長期協議，該氣源占其年需求近五分之一；雖有應急方案，但替代的進口液化天然氣價格約為以方管道氣兩倍，將進一步消耗外匯儲備、加劇財政壓力，中長期或衝擊工業競爭力和民生 。



科威特食品進口依賴度高（占國內生產總值-2.7%）且全部經海運入境，海峽關閉導致食品進口物流受阻，雖戰略儲備充足，但長期航運中斷將嚴重影響公共福利 。

