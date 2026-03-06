商務部：三方面入手全力促消費、擴內需

商務部部長王文濤回答記者提問。（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議3月6日下午舉行經濟主題記者會，商務部部長王文濤在回答記者提問時就“持續激發消費潛力，推動消費提質擴容”表示，商務部將堅持惠民生和促消費相結合，全力促消費、擴內需。



王文濤指出，先講講“十四五”時期我國消費市場發生的一些變化。從規模看，消費市場穩居全球第二，社零總額先後突破40萬億、50萬億元，如果以購買力平價換算，已經是世界第一。從結構看，“十四五”時期我國人均GDP從1萬美元增至1.3萬美元以上，居民消費出現了一些趨勢性的變化。從商品消費看，傳統消費從短缺向優質發展，日益向新向優，更多綠色智能產品進入百姓生活，比如，新能源乘用車市場滲透率從2020年的5.7%提升至2025年的53.9%。服務消費特別是體驗型消費增長強勁，大家願意為各類新型體驗付費，為興趣愛好和身心健康買單。2022—2025年我國服務零售額年均增長10.4%。



王文濤認為，剛剛過去的春節9天長假，可能大家會有一些感受，年味濃、人氣足、科技“潮”、市場旺。有三個突出特點：一是綫下消費熱鬧紅火。在消費品以舊換新，特別是“樂購新春”特別活動等帶動下，春節期間綫下實體消費增速反超綫上，這是近年來首次。據商務大數據統計，全國重點零售和餐飲企業日均銷售額較去年增長5.7%，實體零售增速反超網上零售3.9個百分點。二是“度假式過年”成新風尚。以前大家春節出行以走親訪友為主，今年不少人先返鄉再出游。春節期間國內出游5.96億人次、出游總花費8034.83億元，均創下歷史新高。三是科技消費潮廣泛興起。人工智能快速向日常消費普及。機器人上舞台、進商圈、趕廟會，無人機燈光秀繽紛絢麗。這些春節消費的熱點亮點，彰顯了國內消費市場的新變化和強大活力。



王文濤強調，中央經濟工作會議和《政府工作報告》將擴內需作為今年重點任務之首。商務部將堅持惠民生和促消費相結合，堅持“政策+活動”雙輪驅動，深入實施提振消費專項行動，全力促消費、擴內需。具體有三個方面：

