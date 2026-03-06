央行：營造“十五五”開局良好貨幣金融環境

中國人民銀行行長潘功勝回答記者提問。（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）2026年是“十五五”開局之年，政府工作報告明確今年將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，中國人民銀行行長潘功勝在6日下午十四屆全國人大四次會議舉行的經濟主題記者會上就此表示，2025年以來，人民銀行按照中央決策部署，在中央金融委的指導下，實施適度寬鬆的貨幣政策，強化央行政策與市場關切的交集度和針對性，我們在數量、利率、結構等方面推出了多項政策舉措，支持了實體經濟穩定增長、高質量發展和金融市場的穩定運行。



潘功勝指出，今年初，我們又發布了涉及結構性貨幣政策工具的若幹調整項，下調結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點，擴大投放規模和支持範圍，完善政策要素，并單設1萬億元民營企業再貸款。同時，保持流動性充裕，今年以來，過去兩個月的時間，我們公開市場各項工具淨投放中長期資金約2萬億元。



潘功勝認為，總體看，社會融資條件處於寬鬆狀態，金融總量合理增長。2026年1月末，社會融資規模同比增長8.2%，廣義貨幣（M2）同比增長9%，2月份的貨幣金融數據，我們將在一周之後發布。社會綜合融資成本低位運行，1月新發放企業貸款和個人住房貸款加權平均利率分別約為3.2%和3.1%，處於歷史低位水平。信貸結構持續優化，科技、綠色、普惠、養老、數字等領域貸款保持兩位數增長，高於全部貸款平均增速。債券市場融資穩步增長，2025年債券市場淨融資16萬億元，占整個社會融資規模增量的46%，也是近年來的較高水平，這也反映了中國金融市場的融資結構正在發生深刻的變化。



潘功勝強調，2026年，人民銀行將認真落實好中央部署，繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，把促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，靈活高效地運用降准降息等多種貨幣政策工具，發揮增量政策和存量政策、貨幣政策與財政政策的集成、協同效應，為實現“十五五”良好開局營造良好的貨幣金融環境。

一是在數量上，除了傳統意義上的存款准備金工具之外，數量型貨幣政策工具箱中還包括逆回購、中期借貸便利（MLF）、買賣國債等多種公開市場的操作工具，我們將綜合運用這些短中長期的政策工具，保持市場的流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平的預期目標相匹配。



二是在利率上，將根據經濟金融形勢的變化和宏觀經濟運行情況，引導和調控好利率水平，促進社會綜合融資成本低位運行。強化利率政策執行和監督，對於一些不合理的、容易削減貨幣政策傳導的市場行為加強規範。要求銀行向企業明確展示貸款的年化綜合融資成本，規範融資中間費用。



三是在結構上，今年結構性貨幣政策工具的重點將聚焦於支持擴大內需、科技創新和中小微企業。1月末各項結構性貨幣政策工具規模約為5.5萬億元，在中央銀行的資產負債表中占央行總資產的大概11%。同時，引導金融機構科學評估風險，優化信貸結構，分類施策、有扶有控，從金融的角度抑制一些行業的“內卷式”競爭，支持經濟結構調整和轉型升級。加強貨幣政策與財政政策在貼息、擔保和風險成本分擔等方面的協同配合，放大政策效果。



四是在匯率上，今年以來人民幣對美元匯率有所升值，與我國經濟持續向好、美元指數總體走弱、企業季節性結匯等有關，目前人民幣對美元雙邊的匯率水平處於近些年來的中值區間。

