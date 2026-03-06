華府觀察：美國防對華轉向“軟話硬幹”策略

柯伯吉在美國會聽證會談對華國防戰略 美眾院視頻 中評社華盛頓3月6日電（記者 余東暉）特朗普第二任政府的國防戰略出台之後，五角大樓負責策略規劃的副部長柯伯吉（Elbridge Colby）三天來出席多場活動，闡釋其主導制定的國防戰略。從中可以看出，五角大樓現在的對華策略轉向“少說多做”，“說軟話、幹硬事”。用柯伯吉自己的話說：以實力求和平，追求“強大、清晰、安靜”的力量平衡，以“拒止防禦”阻止“第一島鏈的軍事進攻”。



根據柯伯吉3月3日和5日分別在美國國會參議院和眾議院聽證會上的陳述，最新美國國防戰略的第一優先是保衛本美國本土的安全和在西半球的利益；第二優先是確保在印太地區維持有利的力量平衡狀態，防止中國在本地區的統治地位。



儘管美國國會議員們對五角大樓不再如特朗普第一任後期和拜登時期那樣將中國作為“頭等威脅”、“緊迫挑戰”感到不滿，質疑特朗普政府對華“示弱”，但從美國國防戰略可以看出，五角大樓依然將威懾和遏制中國軍力增長，防止中國在亞太地區形成主導性的影響力和威懾力作為其軍力建設的頭等優先與核心目標。



柯伯吉在國會聽證會上說，美國在印太地區的利益是切實且重大的，但這種利益並非是無限的。美國不需要主宰那個地區，但需要防止那個地區被他國所統治。