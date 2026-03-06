財政部：財政金融協同促內需 四兩撥千斤

財政部部長藍佛安回答記者提問。（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）政策協同是今年財政政策的一大亮點，尤其是創新設立了財政金融協同促內需政策工具，市場對此高度關注。財政部部長藍佛安6日在十四屆全國人大四次會議舉行的經濟主題記者會上詳細介紹說，內需為主導，內部可循環，是大國經濟的獨特優勢。當前我國經濟總體向新向優，但“供強需弱”的矛盾依然突出，居民消費活力不足，民間投資增長偏弱。為破解這一問題，今年中央財政專門安排1000億元，推出財政金融協同促內需一攬子6項政策，4項定向支持民間投資、2項支持居民消費。



藍佛安表示，這一攬子政策，綜合運用貸款貼息、融資擔保、風險補償等工具，關鍵是發揮財政、金融、產業等多項政策的協同叠加效應。財政建機制、出資金，金融提供流動性，工信等部門提出項目清單，形成財政引導、金融放大、市場運作的傳導鏈條，撬動更大規模社會資源，流向擴內需重點領域。叠加今年消費品“以舊換新”的2500億元，力度大於去年。初步匡算，千億級的財政資金，可以支持惠及萬億級信貸，實現“四兩撥千斤”的效果。概括政策重點，主要有三個方面：



第一，賦予消費者更多選擇權。對去年的個人消費貸款貼息政策，進行了優化升級，由政府“配餐”向消費者自主“點菜”轉變。一是取消消費領域限制。對於老百姓日常消費，無論是商品還是服務、大件還是小件、綫上還是綫下，只要實實在在消費了，財政就給1個百分點的貸款貼息。二是提高單筆貼息上限。消費者在每家金融機構單筆消費貸款，可享受的貼息最高達到3000元，相對應的貸款額度為30萬元，能够更好滿足購車、家裝等大宗消費需求。三是拓展消費新場景新模式。貼近大衆消費習慣，花唄、微粒貸等網絡消費信貸，以及信用卡賬單分期業務、汽車金融等都可以享受貼息。這一系列優化升級，進一步降低了成本，豐富了選擇，提高了便利度，讓政策體驗感“拉滿”。



第二，財政資金給企業增信降本。中央財政拿出真金白銀，構建多層次的融資支持體系，實質性降低民營企業融資門檻和成本。一是設立民間投資專項擔保計劃。提高擔保額度上限和風險分擔比例，有針對性地解決中小微企業缺乏擔保抵押等突出問題。二是實施3項貼息政策。對於中小微企業貸款和設備更新貸款，財政給予1.5個百分點的貼息，而且將符合條件的固定資產貸款，納入貼息範圍。對於服務業經營主體的貸款，上限擴容10倍，達到1000萬元，每家企業最多可享受貼息10萬元。三是建立民營企業債券風險分擔機制。中央財政專門安排資金，為民營企業發行債券提供增信支持，提升資本市場對民營企業債券的認可度和接受度。

