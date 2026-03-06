發改委主任解讀“十五五”規劃新舉措新亮點

國家發展和改革委員會主任鄭栅潔回答記者提問。（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）“十五五”規劃《綱要》包括很多新舉措和新亮點，國家發展和改革委員會主任鄭栅潔6日在十四屆全國人大四次會議舉行的經濟主題記者會上予以解讀。



鄭栅潔表示，貫徹落實黨中央《建議》精神，國務院組織編制了“十五五”規劃《綱要（草案）》，國家發展改革委會同有關方面扎實開展起草工作，這幾天代表委員也都在審查討論《綱要（草案）》。我體會推動“十五五”發展要做到“三個把握”。第一，把握承前啓後的歷史任務。“十五五”規劃《建議》和“十五五”規劃《綱要（草案）》都提到兩個很關鍵的詞，就是夯實基礎和全面發力，這是非常重要的表述，既要辦好對發展和安全具有基礎性影響的事，讓發展根基更穩、韌性更強；又要著眼現代化進程和未來發展的戰略必爭之地，下好先手棋、打好主動仗。比如，前瞻應對人口等重要基礎性變量的影響。我國人口總體上已經由增量發展轉向減量發展、高質量發展階段，呈現少子化、老齡化、區域人口增減分化等特征，需要相應優化公共資源配置。以教育為例，我國初中、高中、高等教育三個階段的學齡人口將分別在今年、2029年、2032年達峰，應對這三個排浪式達峰，《綱要（草案）》將普通高中建設和優質本科擴容作為重點任務，就是針對性地回應和解決這個現實的問題。再比如，補齊基礎研究和原始創新短板。我國創新發展不斷取得新的突破，到2035年將建成教育強國、科技強國、人才強國，但目前看原始創新能力還有薄弱環節。對此，《綱要（草案）》對加強前沿科技攻關、一體推進教育科技人才發展等作出部署。



第二，把握高質量發展的鮮明主題。“十五五”規劃將推動高質量發展作為主題，與“十四五”規劃一脈相承，也是樹立和踐行正確政績觀的體現。從實踐看，就是要堅持以經濟建設為中心，一方面充分釋放經濟增長潛力，推動量的合理增長。《綱要（草案）》提出GDP這五年的增長保持在合理區間，沒有提具體的定量指標，但是還有一句話，就是為到2035年人均GDP比2020年翻一番、達到中等發達國家水平打好基礎。這個表述既是定性的表述，又蘊含了定量的內涵。另一方面促進經濟結構優化升級，推動質的有效提升。《綱要（草案）》把全要素生產率穩步提升作為重要目標，對科技創新和產業創新深度融合等作出部署，這些都是質量效益提升的重點方向。同時注重統籌發展和安全，有效防範化解各類風險，確保中國式現代化行穩致遠。

