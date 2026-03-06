商務部：中國外貿穩、進、活、韌有底氣

商務部部長王文濤回答記者提問。（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）政府工作報告和“十五五”規劃提出推動外貿穩規模、優結構以及推動貿易創新發展，商務部部長王文濤6日在十四屆全國人大四次會議舉行的經濟主題記者會上答記者問時表示，2025年，對於我國外貿來說，外部環境可謂是“風高浪急”。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我們的外貿是頂壓前行，穩中向好，實現了“十四五”圓滿收官。



王文濤指出，去年的外貿，我們用四個字來概括。第一個字是“穩”，我們的貿易大國地位更加穩固。我們的貨物進出口邁過45萬億元大關，增長3.8%，連續9年實現增長。同時，我們的服務進出口超8萬億元，規模也是穩居世界前列。第二個字是“進”，穩中有進，我們的貿易強國建設取得顯著進展。包括我們貿易結構的優化，“含新量”“含綠量”“含智量”，比如我們的機電產品出口占比首次超過六成，另外，我們的一些高端智能、綠色低碳，包括機器人已經成為中國外貿一個個新的標簽。第三個字是“活”，我們的外貿新業態新模式展現出強勁活力。跨境電商進出口規模達到了2.75萬億元。現在有“三網”：網文、網游、網劇風靡海外。另外我們有進出口實績的企業超78萬家，民營企業進出口占比近六成。第四個字是“韌”，多元化發展提升了外貿韌性。我國是160多個國家和地區的主要貿易夥伴，我們現在與共建“一帶一路”國家貿易占比超過一半，占到了51.9%。還是那句話，“西方不亮東方亮，沒了北方有南方”。還加一句話，“千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風”。這正是我們中國外貿的底氣所在。



王文濤分析，今年前兩個月，我國外貿總體上延續了去年的特點和態勢，但是我們要看到，外貿發展面臨的外部環境仍然複雜嚴峻，穩外貿壓力仍然不小。近期地緣衝突加劇，國際經貿秩序和全球的產供鏈遭到了衝擊，應該說更加不確定不穩定。我們今年將圍繞貿易強國建設“三大支柱”，也就是貨物貿易、服務貿易、數字貿易，加強四個“統籌”，全力穩住外貿基本盤。



一是統籌促穩和提質，優化政策支持引導。我們將聚焦出現的新情況新問題，靠前發力，圍繞中間品貿易、產供鏈合作、財稅金融、發展環境等方面，研究出台一些增量的政策措施。我們還將聚焦新領域新業態，加快數字貿易、綠色貿易發展，推動人工智能產品、綠電裝備等產品出口，壯大培育外貿的新動能。