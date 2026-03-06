央行：五方面防範金融風險 維護穩定

中國人民銀行行長潘功勝回答記者提問。（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）中國人民銀行行長潘功勝在6日下午十四屆全國人大四次會議舉行的經濟主題記者會上就“防範金融風險、維護金融穩定方面”答記者問時表示，在過去一年，總體來說，我國重點領域的金融風險有序化解，金融體系和金融市場運行平穩，主要表現在這樣幾個方面：



潘功勝列舉，一是目前我國金融機構整體健康。截至去年末，商業銀行資本充足率15.5%，不良貸款率1.5%，撥備覆蓋率205%；保險公司綜合償付能力充足率181%，這些主要的指標均顯著高於監管標准，風險的抵禦能力總體較強。



二是金融市場運行平穩。外匯市場方面，2025年人民幣對美元雙邊匯率升值近4.5%，在世界主要經濟體的貨幣中大體處於中位水平。債券市場方面，債券收益率在合理區間波動，10年期國債收益率穩定在1.8%附近，企業的發債成本保持較低水平。在資本市場方面，正如剛才吳清主席介紹的，2025年我國的股票市場在全球主要股市中表現較好，香港的H股也表現良好，香港的恒生指數去年上漲超過了27%。



三是重點領域風險持續收斂。融資平台債務風險化解取得重要階段性成效。這項工作我們開展差不多將近三年的時間。到去年末，與2023年初相比，融資平台數量和債務規模均下降超過70%。我們支持配合金融監管部門和地方政府，綜合運用在綫修複、兼并重組、市場退出等方式，推動中小金融機構改革化險，高風險中小金融機構數量較峰值下降一半。同時，我們會同相關部門對非法集資、虛擬貨幣交易炒作、地下錢莊等非法金融活動保持高壓打擊態勢。



潘功勝提出，下一步，人民銀行將認真落實黨的二十屆四中全會精神和政府工作報告部署，在防範金融風險、維護金融穩定方面，我們重點做好五個方面工作：



一是科學把握穩增長和防風險的動態平衡。經濟是金融的基礎，經濟領域很多問題往往通過金融端口顯現并向外溢出，并且與金融風險相互交織、彼此傳導。所以需要在宏觀層面把握好經濟增長、經濟結構調整和金融風險防範之間的動態平衡，堅持推動經濟高質量發展，從源頭上促進金融穩定。