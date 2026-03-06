發改委：對高成長性行業做好三方面政策支持

國家發展和改革委員會主任鄭栅潔回答記者提問。（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）過去一年，人工智能、機器人等高技術行業表現出了強勁的發展勢頭，給大家留下了深刻印象。國家發展和改革委員會主任鄭栅潔3月6日下午在十四屆全國人大四次會議舉行的經濟主題記者會上，談到對這些行業的政策支持。



鄭栅潔指出，前一段有一個短視頻很流行，就是長江上的貨輪經過南京段時，無人機給它送外賣，補給又快又穩又方便，這個場景很生動。各種新場景會不斷湧現，推動新技術加快落地、新產業加快發展。2025年，我國高技術制造業以17%的比重、貢獻了26%的工業增長，這是我國制度優勢、市場優勢、產業優勢、人才優勢共同作用的結果。可以肯定、也能進一步看到，“十五五”還將有一批高成長性行業蓄勢發力，我們將通過增量創造、存量挖潛，形成數個萬億級甚至更大規模的市場，推動產業體系由大到強、從量變邁向質變，成為高質量發展的新引擎。



鄭栅潔表示，具體到增量方面，我主要介紹新興產業和未來產業。剛才吳清主席也講到，資本市場實際上是很關注這一塊的，我們很希望這些新興產業和未來產業能為資本市場提供支撑，將重點打造六個大的新興支柱產業和六個大的未來產業。六大新興支柱產業包括集成電路、航空航天、生物醫藥、低空經濟、新型儲能、智能機器人，像這次春晚，我們的機器人不光是炫技，也有很多技術含量。現在機器人朝兩個方向在發展，第一是越來越像人，會有廣闊的應用場景；第二是越來越不像人，它根據產業發展的需要，可能會變成六個手指頭、八個手指頭，長出五六個手臂來。初步測算，這六大產業相關產值在2025年已接近6萬億，預計到2030年有望再翻一番或更多，擴大到十萬億以上。六大未來產業包括量子科技、生物制造、綠色氫能和核聚變能、腦機接口、具身智能，還有現在開始冒頭的6G，這些產業處在技術突破“前夜”，現在的未來產業，可能就是明天的新興支柱產業。相信會有越來越多驚喜展現在大家面前。

