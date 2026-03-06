商務部：三方面持續打造“購在中國”品牌

商務部部長王文濤回答記者提問。（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）近年來，商務部立足中國超大規模市場優勢，陸續推出“購在中國”“出口中國”“投資中國”等系列活動，商務部部長王文濤在6日下午十四屆全國人大四次會議舉行的經濟主題記者會上就有關具體安排答記者問。



王文濤強調，我們都知道，市場是當今世界最稀缺的資源。個別國家把市場當作武器、當作籌碼，實行保護主義。中國作為負責任大國，我們主動開放超大規模的市場，我們把市場當作機遇、當作合作。



王文濤認為，近年來，我們陸續推出的“購在中國”“出口中國”“投資中國”三大國字號品牌活動，就是貫徹落實黨中央決策部署，發揮強大國內市場優勢和引力，通過擴大自主開放，讓國際國內兩個市場的商品、服務、人員、技術、資金等要素能够流動起來，以做強國內大循環提升擴大高水平開放的自主性，以拓展國際循環增強國內改革發展的活力，實現內外聯通、互促共進。



王文濤表示，具體來看，購在中國是通過便利“人員”流動，吸引更多國際游客入境消費、觀光購物，這是狹義的“購在中國”，廣義上講是國內消費者可購買各國的優質產品，實現“在中國、購全球”。出口中國是支持更多全球優質“商品和服務”進入中國，是站在貿易夥伴的角度，從進出口平衡的角度，向各國發出“共享大市場”的誠摯邀約，這是擴大自主開放、共同做大合作蛋糕的主動作為。投資中國，我們歡迎更多的外資企業來中國投資興業，以前在這裡也講了，“下一個中國還是中國”，因為很多外資企業看重的是中國超大規模市場帶來的機遇，我們把這個機遇給予廣大外資企業。