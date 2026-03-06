日本執政黨建議高市允許武器出口

中評社香港3月6日電／共同社報導，自民黨和日本維新會的安全保障調查會6日建議首相高市早苗放寬防衛裝備品的出口規則。建議的核心內容是廢除將出口限定於非戰鬥目的的“5類”限制，原則上允許出口戰機、護衛艦等具備殺傷及破壞能力的武器，這為破例允許向處於戰火中的國家出口保留餘地。政府將以此建議為基礎，最快在今年春季修改防衛裝備轉移三原則的運用指針。



據悉高市對該建議表示贊同，並回應稱“對於廢除‘5類’限制將切實向國民作出說明。”會面後，分別擔任自民黨和維新會安保調查會長的濱田靖一和前原誠司向媒體透露了上述內容。



濱田就加強產業基礎的意義表示：“防衛產業支撐日本的防衛力。將打造能穩定供應（裝備）的體系”。前原指出：“過去我們被迫從‘死亡商人’手中進行很多高價採購，日本的防衛產業因此變得脆弱”，他還強調出口也有助於強化與友好國家的合作。



該建議將防衛裝備品按是否具備殺傷及破壞能力分為“武器”與“非武器”兩類。對於防彈背心等非武器類的出口對象國沒有設限，而武器類出口則僅限與日本締結包含保密條款的《防衛裝備品和技術轉移協定》的國家。



建議寫明關於能否出口要經過國家安全保障會議（NSC）審查，並要求對於從政治角度需要嚴格審查的項目與執政黨事先協調。其中並未包含內閣會議敲定及國會批准的程序。



建議提出原則上不得向“被認為作為武裝衝突之一正處於戰火中的國家”出口武器，但若“考慮到我國安全保障上的必要性存在特殊事由”，則作為例外也允許出口。持續遭受俄羅斯進攻的烏克蘭目前期待日本提供防空導彈。



現行運用指針將裝備出口限定於非戰鬥目的，分別為“救援、運輸、警戒、監視、掃雷”。自民黨和維新會在去年10月的聯合執政協議中寫明將廢除這5類限制。