證監會答中評：推動資本市場跑出加速度

中國證券監督管理委員會主席吳清回答記者提問。（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電（記者 林艶 海涵）“十五五”規劃對培育壯大新興產業和未來產業作出重要部署。中評社記者在十四屆全國人大四次會議經濟主題記者會上提問證監會主席吳清，在進一步提高資本市場制度包容性、適應性，更好服務科技創新和新質生產力發展方面的新舉措。



吳清表示，習近平總書記強調，“必須把因地制宜發展新質生產力擺在更加突出的戰略位置”，“要強化產業協同，推動未來產業同新興產業、傳統產業相得益彰”。今年政府工作報告明確提出，對關鍵核心技術領域的科技型企業，常態化實施上市融資、并購重組“綠色通道”機制，以科技金融支持創新創造。近年來，新一輪科技革命和產業變革加速演進，全球各主要資本市場都在主動進行改革，以適應創新發展趨勢。從我國實際看，無論是培育壯大新興產業、超前布局未來產業，還是傳統產業的創新和綠色化、智能化轉型，都需要進一步發揮資本市場功能，加快推動科技創新和產業創新融合發展。而新質生產力的發展又必將支撑資本市場更高質量的發展，并為投資者帶來更好的回報、持續的回報。證監會聚焦服務現代化產業體系建設和新質生產力發展，近年先後推出了“科創板八條”“并購六條”、科創板“1+6”改革等舉措，一批創新企業高效完成IPO和并購重組，A股市場的科技叙事邏輯更加清晰和具象化。當然，在當前這樣一個動蕩的國際經貿環境下，我國資本市場不僅僅是科技叙事的邏輯，還有背後的經濟高質量發展帶來的機遇和經濟貿易等方面的高度韌性。我們最近接觸的一些國際投資界人士，不管是買方還是賣方，大家都非常關注兩件事，一是國際產業鏈供應鏈風險，以及帶來的國際市場波動。另一個是我國的“十五五”規劃，從規劃建議到規劃綱要，他們都研究得非常透徹，這體現了大家對中國市場、中國發展的關注，也體現了我們東方大國現代化進程中帶來的新的發展機遇，這給了資本市場足够的底氣。



吳清說，下一步，我們將協同發揮好存量政策和增量改革的集成效應，更大力度多渠道促進資本形成，更大力度推動要素資源向新質生產力領域聚集，讓資本市場服務產業變革和高質量發展跑出新的“加速度”。近期將推出的有兩項新的措施。

