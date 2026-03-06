財政部：加強財政科學管理重抓三件事

財政部部長藍佛安回答記者提問。（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）財政部部長藍佛安在6日下午十四屆全國人大四次會議舉行的經濟主題記者會上就“財政科學管理”表示，黨的二十屆四中全會把加強財政科學管理，作為“十五五”規劃建議的重要內容。這是黨中央交給財政部門的一項重要任務。



藍佛安指出，當前，我國經濟已經由高速增長轉向高質量發展階段，國內外環境也更趨複雜嚴峻。一方面，財政收入增長承壓；另一方面，國家建設、民生保障等剛性支出需求不減，財政呈現緊平衡態勢。同時，財政工作涵蓋組織收入、宏觀調控、資源配置、監督管理等多個方面，必須更好統籌生財、聚財、用財之道，在做優增量、盤活存量、優化結構上下更大功夫。加強財政科學管理，既是應對財政收支形勢的現實需要，也是服務國家戰略全局、支撑中國式現代化建設的必然要求。簡單地說，國家的錢不是無限的，發展經濟、保障民生還要不斷地花錢，所以我們要增收，所以我們要節支，所以我們要強化管理。



藍佛安表示，加強財政科學管理，我們已經作了一些探索。2025年，我們在12個省份、16個中央部門開展了試點，取得積極成效。比如說，有的省創設績效末位淘汰制，近兩年累計淘汰壓減項目近千個，節省資金幾十億元。再比如，有的中央部門通過零基預算改革，取消交叉重複的項目，項目數量比上年減少了近一半。今年，我們重點抓好三件事。



第一件，強化財政資源統籌，集中力量辦大事。強大穩固的財政是國家發展的堅實基礎。要堅持收入“一個盤子”，把依托行政權力、政府信用、國有資源資產獲取的收入，全部納入政府預算管理。同時，著眼全局，打破部門、行業、領域的壁壘，統籌盤活各類資金資源資產，聚“小錢”為“大錢”。



第二件，深化零基預算改革，向支出要效益。這是財政科學管理的有力抓手。零基預算，就是實行以事定錢，破除基數依賴，科學精准編制預算。特別是要大力壓減低效無效支出，對於可花可不花的錢、沒有效益的錢，一律不花；而且花錢要問效，努力用更少的錢辦更多的事。我們簡單算了個賬，今年30萬億元的支出盤子，如果總體效益提升1%，相當於能省下來3000億元，可以幹很多大事。