證監會：資本市場“五個著力”防風險強監管

中國證券監督管理委員會主席吳清回答記者提問。（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）中國證券監督管理委員會主席吳清6日在十四屆全國人大四次會議舉行的經濟主題記者會上，介紹監管部門在推進資本市場防風險、強監管方面的工作安排時表示，近年來，面對內外風險交織、新舊矛盾叠加的複雜嚴峻形勢，我們認真落實新“國九條”部署，堅定不移地防風險、強監管，取得了一些成效。



吳清指出，我們堅持穩字當頭，在中央金融辦統籌協調下，中國特色穩市機制建設和中長期資金入市等都取得重要突破，市場回暖向好態勢不斷鞏固。我們聚焦投資者保護這個根本，聚焦上市公司質量這個基石，加快構建全鏈條監管體系，推動形成優勝劣汰、進退有序的市場生態，新“國九條”頒布這兩年來上市公司累計分紅回購5.23萬億元，創歷史新高，同時也有88家公司平穩退市。我們突出打大、打惡、打重點，敢亮劍、出重拳，近兩年查辦證券期貨違法案件1130件，罰沒款金額308億元，也創了歷史新高。在各方共同努力下，市場穩的基礎鞏固了，嚴的基調立起來了，進的活力也激發出來了。實踐證明，在防風險、強監管基礎上促高質量發展是完全正確的，沒有有力有序有效的防風險、強監管，就沒有當前市場平穩健康發展的良好局面。新的一年，我們將繼續牢牢把握防風險、強監管、促高質量發展的工作主綫，更好統籌發展和安全，堅持依法從嚴、固本強基，努力增強投資者和市場各方信任和信心。



吳清表示，重點考慮“五個著力”：一是著力築牢資本市場風險防波堤防浪堤。全方位加強市場風險監測，高度關注風險跨市場跨期現跨境傳導，鞏固和加強戰略性力量儲備和穩市機制建設，進一步健全中長期資金入市機制，動態完善應對外部輸入性風險的政策工具箱，備好、用好工具箱，全力維護市場穩健運行。穩妥有序防範化解債券和私募基金等領域風險，不斷提升風險預防預警處置能力。



吳清列舉，二是著力鞏固和提升財務造假綜合懲防效能。財務造假是侵蝕資本市場根基的“毒瘤”。在各方大力支持下，去年我們加快構建財務造假綜合懲防體系，16家上市公司因嚴重造假而退市，數量遠超往年。我們將進一步嚴肅市場紀律，多措并舉提升懲防效能。一方面，夯實治理強預防。推動出台上市公司監管條例，抓緊落地新修訂的上市公司治理准則，切實加強保薦代表人監管，加快建設財務造假綫索發現中心和第三方配合造假監測預警機制。另一方面，嚴懲造假強震懾。進一步加大上市公司財務造假行為查處力度，對第三方配合造假強化一體打擊，嚴格落實造假公司強制退市要求，堅決清除“害群之馬”，堅決破除財務造假“生態圈”。