發改委：執行重大工程“三個一批”落實規劃

國家發展和改革委員會主任鄭栅潔回答記者提問。（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）國家發展和改革委員會主任鄭栅潔6日在十四屆全國人大四次會議舉行的經濟主題記者會上介紹“十五五”時期重大工程項目時表示，從五十年代開始編制的第一個五年計劃，到我們剛剛完成的第十四個五年規劃，一批批重大工程和項目接續實施，推動我們設定的目標一個個變成了現實。



鄭栅潔提出，這次“十五五”規劃《綱要（草案）》，提出了109項重大工程和項目，其中既有上天入海、通達萬裡的重大項目，也有關乎每個人衣食住行的民生工程，具體有6個方面，包括：引領新質生產力發展的28項、構建現代化基礎設施體系的23項、促進城鄉融合發展的9項、保障和改善民生的25項、推動綠色低碳轉型的18項、重點領域安全保障的6項。我們相信，實施好這些投資於物與投資於人緊密結合的重大工程和項目，將推動綜合國力更強、社會保障更穩、居民生活更好。總的看，可以用“三個一批”來概括。



鄭栅潔列舉，第一，從長遠布局考慮，實施一批戰略性工程。我們將持續推進雅下水電、“沙戈荒”新能源基地、海上風電基地等一系列投資萬億元以上的能源重大工程，來保障國家的現代化建設和人民群衆的幸福生活；實施重點行業領域節能降碳等“雙碳”領域工程，這些都非常重要，既要增量也要減量。我們還將推進三峽水運新通道、京廣高鐵南段新通道等一系列交通重大工程，基本建成“八縱八橫”高速鐵路主通道和國家高速公路網，全面貫通連接我國陸路邊境地區的公路骨幹通道，既降低社會物流成本，又支撑人民群衆便利出行，更好推動投資於物與投資於人緊密結合融合。比如，當下我們已有全球最大的高鐵網，大概有5萬公裡，高鐵裡程占全世界的70%左右，這能讓我們一天之內從冰天雪地的東北抵達溫暖如春的嶺南，還有大涼山慢火車是老鄉們暖心的“趕集車”，春運綠皮火車是返鄉探親的“團聚車”，既有一快也有一慢，這一快一慢之間，堅守服務全覆蓋、發展不掉隊的莊嚴承諾。也就是群衆期盼什麼、發展需要什麼，我們就努力建設什麼。

