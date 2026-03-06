發改委：小家熱氣騰騰 國家蒸蒸日上

國家發展和改革委員會主任鄭栅潔回答記者提問。（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）國家發展和改革委員會主任鄭栅潔在6日在十四屆全國人大四次會議舉行的經濟主題記者會談到民生問題時表示，總書記在今年新年賀詞中講到，每個“小家”熱氣騰騰，中國這個“大家”就蒸蒸日上。在這方面，我們將盡力而為、量力而行，辦好大家期待的民生服務。重點是照顧好兩類人群、做好三項服務。兩類人群，就是“一老”和“一小”，尤其是“老老人”和“小小孩”。



鄭栅潔指出，對高齡、失能失智等養老服務需求較高的老年群體，我們將以需求為導向，努力提供更多專業、便利的養老服務。比如，針對失能失智老人的照護需求，支持養老機構設備更新，改造提升2000個公辦養老機構，力爭將養老機構護理型床位占比提高到73%以上。這方面社會需求還是比較多的。又比如，針對居家養老需求，補齊老舊小區養老服務設施短板，推廣助餐、助醫、助急等社區服務，力爭將社區養老服務機構和設施覆蓋率提高到70%以上。同時，將老舊小區加裝電梯納入“兩新”支持範圍。這也是根據大家的呼聲和要求，設置的一個新政策和支持範圍。



鄭栅潔提出，對0—3歲的嬰幼兒，我們將努力為育兒家庭提供更多離家近、可負擔、有品質的普惠托育服務。一方面，支持每個地級市至少建成1家托育綜合服務中心，發揮服務引領、人員培訓、標准制定、家庭指導等功能，樹立看得見的服務標杆。另一方面，支持各地發展托幼一體，充分利用街道、社區設施，織密够得著的服務網絡。



鄭栅潔舉例說，三項服務，就是醫療、教育和就業。



看病就醫方面，我們將深入實施醫療衛生強基工程，建設1000個左右緊密型縣域醫共體，讓更多群衆常見病問診在基層、慢性病管理在基層、日常健康服務在基層。康複方面，我們將會同衛健委啓動實施康複護理擴容提升工程，由三級醫院指導支持，以二級醫院為主體，基層醫療衛生機構為網底，康複護理專科醫院等共同參與，讓更多群衆享受高質量的康複護理服務。