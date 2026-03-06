央行：開放金融業參與全球金融治理進展積極

中國人民銀行行長潘功勝回答記者提問。（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）中國人民銀行行長潘功勝6日在十四屆全國人大四次會議舉行的經濟主題記者會上就“人民銀行推進金融業對外開放”答記者問時表示，金融業開放是我國整體改革開放事業的重要組成部分。2025年以來，人民銀行積極推進金融業高水平開放，統籌開放和安全，深入參與全球金融治理，取得了積極進展。



潘功勝指出，這主要表現在：第一，金融開放水平持續提升。人民銀行會同金融管理部門完善金融領域外商投資准入前國民待遇加負面清單制度。支持符合條件的外資金融機構積極參與多項新型金融業務的試點，授權多家外資銀行擔任人民幣清算行。深化金融市場互聯互通、支付系統跨境互聯，便利更多投資者投資中國金融市場。到去年底，境外機構和個人持有境內人民幣金融資產（資產類型包括股票、債券、存貸款等）超過10萬億元。2025年，多國政府、國際開發機構、金融機構、大型企業發行熊貓債券超過1700億元，熊貓債券存量同比增長34%。目前熊貓債券、境外人民幣點心債市場發行非常活躍，最近兩天彭博社、聯合早報也有這方面的報道。



第二，有序推進人民幣國際化，為境內外主體提供更加多元化的貨幣選擇。完善人民幣跨境使用制度安排和金融基礎設施建設，逐步擴大雙邊本幣貨幣互換，支持互換資金用於跨境貿易和投融資。推動離岸人民幣市場發展，市場對人民幣的內生需求不斷增強。按可比口徑計算，人民幣已成為我國對外收支第一大結算貨幣，全球第二大貿易融資貨幣、第三大支付貨幣，在國際貨幣基金組織特別提款權貨幣籃子中的權重位列第三，為跨境貿易和投融資活動提供了便利，也有利於降低匯率風險和匯兌成本。



第三，穩步開展國際金融合作，積極參與國際金融治理。人民銀行加強與主要經濟體金融管理部門的溝通交流，牽頭成立中歐、中英、中加金融工作組，建立中歐央行行長年度會晤機制。同時，開創與全球南方國家金融合作的新局面，加強與巴西、印尼、阿聯酋、埃及、南非等國金融領域的務實合作。支持國際貨幣基金組織上海中心開業，促進亞太區域國家間宏觀經濟政策交流和協調。



潘功勝表示，下一步，人民銀行將繼續穩步擴大金融高水平開放，服務中國經濟的對外開放與高質量發展，推動建設更加公平、公正、包容、有韌性的全球金融治理體系。