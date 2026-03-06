兩會現場：人大經濟主題記者會全文

十四屆全國人大四次會議在北京梅地亞中心新聞發布廳舉行經濟主題記者會。（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議今天下午在梅地亞中心新聞發布廳舉行經濟主題記者會。國家發展和改革委員會主任鄭栅潔、財政部部長藍佛安、商務部部長王文濤、中國人民銀行行長潘功勝、中國證券監督管理委員會主席吳清就發展改革、財政預算、商務、金融證券等相關問題回答中外記者提問。以下是記者會問答全文：



十四屆全國人大四次會議新聞中心主任、全國人大常委會辦公廳新聞局局長金晴中：中外記者朋友們，大家下午好！歡迎大家參加十四屆全國人大四次會議記者會，本場記者會的主題是經濟主題。大會新聞中心很高興邀請到五位嘉賓出席記者會，分別是：國家發展和改革委員會主任鄭栅潔先生，財政部部長藍佛安先生，商務部部長王文濤先生，中國人民銀行行長潘功勝先生，中國證券監督管理委員會主席吳清先生。現在請大家直接開始提問。



俄羅斯通訊社記者：我想問鄭主任，《政府工作報告》總結了去年的發展成就，明確了今年宏觀經濟的預期增長目標為4.5%—5%，并在實際工作中努力爭取更好結果，請問中國怎麼來實現這一預期增長目標？謝謝。



鄭栅潔：謝謝您的提問，也感謝各位媒體朋友對發展改革工作的關心和支持。去年經濟工作取得的成就，中央經濟工作會議、《政府工作報告》都已經作了全面的總結。您關心的預期增長目標，也是大家比較關注的，這是黨中央和國務院經過綜合研判、系統分析、科學論證，穩慎提出的。實現這一目標，我們有堅實的基礎，至少可以體現在三個方面，也就是總量規模、創新能力、風險應對。第一，從總量規模看，去年經濟總量已經超過140萬億元，邁上了一個新台階，“十四五”圓滿收官，交出了一份超出各方預期的“成績單”。第二，從創新能力看，創新成果和重大突破全球矚目，大家也是有目共睹的，說明我國發展動能更足，這些創新成果也惠及人民群衆生活。第三，制度優勢充分發揮，堅定、靈活、有效應對了來自各方面的風險和挑戰。以上這些超大的規模和體量、創新的活力和突破、還有體制機制等優勢，讓我們有底氣、有信心，應對各方面風險挑戰和市場波動，實現我們的既定目標、預期目標。



同時，我們很清醒地看到，經濟社會發展過程中也還存在很多困難和問題。今年是“十五五”開局之年，開局事關全局，要實現預期目標，就是要認真扎實落實中央經濟工作會議決策部署和《政府工作報告》工作安排，重點在四個方面加力，實現我們的預期目標。



第一，加力提升宏觀經濟調控效能。我們將堅持穩中求進、提質增效，既重力度、也重協同，重力度就是繼續實施更加積極有為的宏觀政策，加大逆周期和跨周期調節力度；重協同就是發揮存量政策和增量政策的集成效應、宏觀政策和改革舉措的叠加效應，強化財政、貨幣、產業、投資、就業、消費、價格、區域等方方面面政策協同，打好政策“組合拳”。預計今年GDP增量超過6萬億元，相當於一個發達經濟體全年的GDP總量，這些為穩就業、惠民生、防風險提供有力支撑。同時，我們也深刻認識到，市場經濟本質上是法治經濟，做好新形勢下宏觀調控，既要“放得活”又要“管得好”，切實用法治規範市場和政府邊界。



第二，加力建設強大國內市場。我國實物消費量已經是世界第一，今年工作重點是消費、投資兩個方面。消費方面，我們將繼續實施“兩新”政策，會同商務部、人社部，深入實施提振消費專項行動，推出穩崗擴容提質行動、服務業擴能提質行動等新舉措，安排更多政策和資金，更好釋放消費潛力。投資方面，我們將統籌資源力量，繼續推動“兩重”建設等工作。在主體上，進一步增加政府投資規模，激發民間投資活力，推動國企民企共同發力。在投向上，推進“十五五”規劃109項重大工程和項目，開展一批擴大有效投資行動。比如，我們將推進“六張網”和重點領域建設，不斷改善大家的生產條件和生活環境。“六張網”就是水網、電網、算力網、新型通信網、城市地下管網、物流網，重點領域包括綜合立體交通設施，消費、低空、“人工智能+”、教育醫療等基礎設施和公共服務設施，今年初步估算這些方面的投資將超過7萬億元。