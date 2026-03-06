持續已一周　美以伊戰事長期化風險上升

中評社北京3月6日電／3月6日，美國和以色列對伊朗軍事打擊已持續一周，戰事呈現持續升級和蔓延趨勢，在地區安全和全球經濟層面的影響不斷外溢。



新華社報導，這場戰事還會持續多久？美國國防部長赫格塞思5日聲稱，美軍彈藥儲備足以支持長期軍事行動。伊朗方面的態度是，“想打多久就打多久”。



目前，美以雖在戰術層面佔優，但未能癱瘓伊朗軍事指揮體系，也未完全遏制伊朗反擊能力，衝突長期化趨勢正在顯現。



戰事“攻守”如何



美軍中央司令部5日說，美軍已經擊沉或摧毀了30多艘軍艦，並擊中一艘伊朗無人機航母。美以軍方前一天還稱，美軍打擊了伊朗近2000個目標，嚴重削弱伊朗防空能力，以軍空襲已摧毀伊朗大量導彈發射裝置和軍方指揮中心等目標。



然而，伊朗方面仍展現出戰爭韌性。



首先，在伊朗領導指揮體系方面，儘管最高領袖及伊斯蘭革命衛隊總司令等數十名伊朗高層身亡，但從伊朗有組織的軍事反擊、外交動作和輿論宣傳等情況看，領導和指揮體系沒有癱瘓，政權內部也未顯現美國期望的大規模混亂或倒戈跡象。



其次，伊朗目前仍具備相當規模的導彈和無人機反擊能力。伊朗伊斯蘭革命衛隊5日說，當天發射攜帶1噸重彈頭的“霍拉姆沙赫爾-4”超重型導彈，打擊以色列多個目標。另有衛星圖像顯示，美軍在中東部署的多套“薩德”反導系統被摧毀。



其三，伊朗海上封鎖能力尚存。伊朗除擁有常規艦艇外，還擁有數千艘快艇。在狹窄的霍爾木茲海峽區域，伊朗可以借助佈雷、岸基反艦導彈系統和大量快艇控制航道，進一步將衝突複雜化。



此外，美以目前雖佔據空中優勢，但仍未在伊朗獲得絕對制空權。伊朗方面表示已擊落數十架美以軍方無人機。赫格塞思4日稱，美國和以色列要在一周內“完全控制”伊朗領空，這變相說明美以尚未獲得制空權。



目前來看，美以各項軍事目標並未完全實現。美軍還損失了多架F-15戰機，人員傷亡數字持續攀升，軍事行動難言順利。

