社評：香港首份五年規劃創新局擔新責更有為

香港特別行政區長官李家超列席第十四屆全國人民代表大會第四次會議開幕會（特區政府圖片） 中評社香港3月10日電/今年是“十五五”開局之年，規劃草案當中涉及香港專章的部分內容近日在香港社會掀起廣泛的討論熱潮與積極回響。香港特別行政區長官李家超日前已宣布，將領導特區政府構建系統性的政策框架，主動對接國家“十五五”規劃，並制定具宏觀性、戰略性和前瞻性的首份香港五年規劃，以發展經濟、改善民生、提升競爭力為三大核心內容。



我們認為，這份五年規劃，既要明確香港接下來的發展著力點，謀求實現轉型破局；也要強化香港與國家整體戰略部署的主動對接，凸顯香港在國家現代化建設中的關鍵戰略價值；同時還要充分彰顯行政主導的治理思維，令特區政府在“由治及興”的新階段更有作為。



第一，香港的首份五年規劃應為香港實現經濟轉型、提升競爭力指明清晰方向，以金融、創科、人才為三大主要著力點進行整體謀篇佈局。



“十五五”規劃為香港未來的發展路徑定下了基調，要求香港在強化國際金融中心等傳統優勢的同時，也要積極開拓新的經濟增長點，加快建設國際創新科技中心，並打造國際高端人才集聚高地。這一思路精準切中了香港長期以來產業結構過於單一的癥結，應成為特區政府五年規劃對經濟發展進行戰略部署的底層邏輯。



面對風高浪急的外部環境，在金融層面，香港未來更需凸顯“超級聯繫人”與“超級增值人”的角色，持續深化與內地金融市場之間的互聯互通，積極拓展離岸人民幣業務，推進人民幣國際化的進程；同時也要為內地企業“出海”提供完備的融資與專業服務，在高質量共建“一帶一路”的過程中發揮關鍵的平台功能。在創科層面，香港五年規劃需積極對接國家在新興支柱與未來產業方面的佈局，結合香港自身的優勢與條件，在人工智能、生物醫藥、低空經濟、航空航天等領域重點發力，並與大灣區內其他兄弟城市塑造完善的創科生態圈。在人才集聚層面，特區政府應在過去幾年“搶人才”、“留人才”的成功基礎上，進一步便利人才來港留港的配套政策，形成產業與人才相互促進的良性循環，提升香港對海內外頂尖人才的吸引力。

