福建代表談兩岸融合：拓展閩台合作空間

十四屆全國人大四次會議福建代表團召開全體會議（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月9日電（記者 陳思遠）3月6日下午，十四屆全國人大四次會議福建代表團召開全體會議。福建省委副書記、省長趙龍在回答記者提問時提到，福建積極促進兩岸的融合發展，加強閩港和閩澳的合作，拓展更大的合作發展空間。



趙龍表示，福建經濟的特點是經濟外向度很高，將持續發揮這方面優勢，同時也發揮中央賦予的海絲核心區、自貿試驗區、兩岸融合發展示範區、計算創新基地等多區疊加的優勢，持續完善海外綜合服務體系、外商投資服務保障體系，從而推動內外貿一體化和貿易投資一體化。



趙龍還提到，福建也是僑務大省，有2000多萬的海外僑胞，同時與台港澳的聯繫非常緊密。福建一方面將引僑資、匯僑智、聚僑力，積極開拓全球市場，特別是全球南方市場，同時也積極促進兩岸的融合發展，加強閩港和閩澳的合作，拓展更大的合作發展空間。



福建省漳平市永福鎮西山村黨總支書記陳東海在回答記者提問時，解答了福建台創園在吸引台胞台青長期留下扎根的原因。他指出，福建不僅是大陸台創園數量最多，範圍最廣的省份，更是兩岸農業合作最活躍，聯繫最緊密的區域之一。



陳東海表示，台灣人願意來、留得下、能扎根，關鍵在於始終用心用情做好“通”“惠”“情”三篇文章。他說，首先是拓寬“通”的渠道，讓交流更便捷，合作更順暢。深化標準共通，聯合兩岸茶葉專家攜手研製台式烏龍茶，有效解決了台農無標可依、產品在大陸銷售難的問題。其次是提升“惠”的溫度，讓政策更暖心，服務更貼心。深入落實各項惠台利民政策，每年為台胞協調貸款超過1億元，為台胞頒發大陸不動產權證書。最後是厚植“情”的土壤，讓心靈契合，情感更交融。鼓勵台胞參與基層治理，同飲一溪水，共赴一片山，真正把福建當作了第二故鄉。



面對“十五五”，陳東海表示，將進一步推動福建台創園高質量發展，積極支持台農台商來閩創業創新。一是夯實園區發展基礎，加快品牌特色產業對接，推動重點項目實施，培育台資領軍企業；二是加快園區升級發展，加快閩台農業科技創新轉型升級，加快產業集聚融合，促進福建台創園量和質的雙提升；三是深化基層交流服務，引導台青來閩創業就業，持續優化園區營商環境，提升服務水平。

