宋濤到台灣代表團聽意見　現場互動熱絡

宋濤在聆聽過程中，不時就有關議題與代表們現場交流，現場互動熱絡（中評社 林艶攝） 中評社北京3月6日電（記者 林艶）3月6日上午，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤到全國人大台灣省代表團聽取意見，進行工作交流，現場互動十分熱絡。



台灣代表團團長、全國台聯會長鄭建閩主持會議。代表團9位代表結合審議《政府工作報告》、“十五五”規劃綱要草案，並結合自身履職調研和工作實際，圍繞對台工作重點議題積極建言獻策、暢所欲言。代表們的建議涵蓋多個領域：從進一步細化落實台胞同等待遇政策、加快構建兩岸共同大市場到助力台企融入大陸產供鏈、擴大台胞居住證使用場景；從擴大台灣地區職業技能資格采認範圍、暢通台灣青年在大陸的職業發展通道，到創新兩岸青年交流形式內容、推動台胞更好融入大陸生活等。



中評社記者現場看到，宋濤全程聆聽代表發言，仔細記錄意見建議，不時就有關議題與代表們現場交流。當有代表提及台胞入境大陸便利化水平提升時，宋濤補充說明，目前台胞可憑有效身份證件，在大陸100個口岸現場快速辦理一次性有效台胞證，為台胞往來大陸提供“大便利”。



交流中，有代表聚焦台胞服務如何提質增效，提出建設國家級台胞智慧服務平台，以數字化方式快速回應台胞和公共服務機構多樣化及時性的信息需求。另有代表建議，以制度型開放為引領、以標準共通為抓手、以新質生產力為賦能，推動兩岸合作從“三通”邁向“新四通”深度融合升級，依托廈金先行先試，推動跨境投資大陸股市、跨境電商貿易便利化，助力兩岸共同市場建設。



在認真聽取代表們發言後，宋濤首先對台灣省籍全國人大代表過去一年關心支持對台工作，從政治、經濟、文化教育、社會民生、學術研究等各領域積極建言獻策，表示衷心感謝。他表示，“十四五”時期，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民迎難而上、砥礪前行，有效應對一系列重大風險挑戰，推動黨和國家事業取得新的重大成就。“十四五”圓滿收官，我國經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力躍上新台階，中國式現代化邁出新的堅實步伐，第二個百年奮鬥目標新征程實現良好開局。我對台全面性壓倒性優勢持續擴大，對台工作空間不斷拓展，對台影響力塑造力顯著提升，始終掌握兩岸關係的主導權主動權。

