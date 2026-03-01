中評觀察：五部委聯袂釋放高質量發展強信號

十四屆全國人大四次會議在梅地亞中心舉行經濟主題記者會（中評社 海涵攝） 中評社北京3月7日電（記者 海涵）6日下午，十四屆全國人大四次會議在梅地亞中心舉行經濟主題記者會。國家發展和改革委員會主任鄭栅潔、財政部部長藍佛安、商務部部長王文濤、中國人民銀行行長潘功勝、中國證券監督管理委員會主席吳清，圍繞宏觀調控、財政政策、消費外貿、金融支持、資本市場等熱點問題回應關切。這場記者會不僅劃出中國全年經濟工作重點，更展現了中國經濟在“十五五”開局之年的底氣與張力。



一、增長目標穩慎定調，宏觀調控提效能



鄭栅潔在記者會上表示，2026年中國經濟預期增長目標設定為4.5%—5%，這是經綜合研判後的穩慎選擇，實現目標具備堅實基礎。預計今年GDP增量將超過6萬億元，相當於一個發達經濟體全年的GDP總量，這將為穩就業、惠民生、防風險提供堅實支撐。



他指出，今年將堅持穩中求進、提質增效，加大逆周期和跨周期調節力度，強化財政、貨幣、產業等多政策協同，打好政策“組合拳”。在建設強大國內市場方面，將統籌消費與投資雙輪驅動。今年將安排2000億元超長期特別國債支持設備更新，推動製造業由大到強轉型。同時，大力培育新興支柱產業



二、財政政策加力提效，三大“新高”托底發展



財政政策作為宏觀調控的重要工具，今年持續保持“更加積極”的基調。藍佛安在記者會上明確，今年財政資金規模有三個方面創“新高”：全國一般公共預算支出首次超過30萬億元，新增政府債券規模達11.89萬億元，中央對地方轉移支付達10.42萬億元。其中，新增地方政府專項債券4.4萬億元，發行超長期特別國債1.3萬億元，將重點支持“兩重”建設與“兩新”工作。