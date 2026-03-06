日媒：伊朗局勢或影響採購LNG日企直面困境

中評社香港3月6日電／共同社報導，伊朗局勢混亂有可能對採購作為火力發電燃料的液化天然氣（LNG）造成影響。這是因為遭到襲擊的卡達已停止生產，海上運輸要衝荷莫茲海峽也實際上被封鎖。這對一部分LNG依賴中東產的日本電力公司等而言是個打擊。若衝突長期持續，就需要討論確保新的採購來源。



“3月和4月的庫存能夠保證，但如果衝突長期化，恐怕會對價格產生影響。”由東京電力控股與中部電力共同出資的火力發電公司JERA的負責人這樣說。JERA的年進口量中，中東產約占1成。該公司還計劃增加採購其中的卡達產，且剛剛簽訂了自2028年起每年購買約300萬噸的合同。



LNG也是城市燃氣的原料，卡達是重要生產國。停產消息傳出，在歐洲導致了天然氣價格一度飆升。若持續停產，不僅會影響採購，也可能推高企業的進貨成本以及家庭的電費燃氣費。



東北電力公司也從卡達獲得LNG，已開始討論是否需要尋找替代的採購來源。2024年度約有13%從卡達採購的關西電力公司則警惕稱，若事態長期持續，“會受到影響”。



與石油相比，日本的LNG採購更為多元化。2024年對中東的依賴度為11%，採購來源分散在澳大利亞、馬來西亞、美國等地區。



不過，LNG難以長期儲存，日本國內的儲備僅夠約三周用量。與可供應254天的石油相比大幅偏少，確保穩定供應在平時就是一項重要課題。若發展到需要確保新的採購來源，那麼必將迎來與對中東依賴度高於日本的中國、以及其他亞洲國家之間的爭奪戰。