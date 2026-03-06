中評觀察：廣東代表團的開放與自信

會議期間可謂場面壯觀，百多位記者把代表座位區圍繞多層（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月7日電（記者 盧哲）全國兩會正在北京召開。作為中國經濟第一大省，廣東代表團的“開放日”向來備受關注。



3月6日下午，十四屆全國人大四次會議廣東省代表團舉行開放團組活動。中評社記者現場觀察，廣東代表團在開放日中展現出來的“開放”姿態，是由內而生的自信與包容，是對新事物的探索，是對進步的努力，是對發展的奮進與期待。



觀察一：記者與代表“零距離”



開放團組當天的會議形式是全體會議；會議議題是審議政府工作報告、審查“十五五”規劃綱要草案。簡單來說，這是代表團的代表們正在開會，只是會議公開給媒體採訪報導——媒體在旁邊拍攝是常見的，但讓記者走進代表們的座位中間，“360度旋轉拍攝會議室內各角的代表發言”——這種開放的待遇，只在廣東團可以“常見”。



當天，共有111家中外媒體277名記者到場報導。會議剛開始，記者們在工作人員指引下，扛著設備走到代表身邊架機拍攝，近距離記錄代表發言、審議交流的每一個細節，現場氣氛熱烈而有序。



會議期間可謂場面壯觀，百多位記者把代表座位區圍繞多層，不同位置的代表發言，記者們就安靜地移動到對面拍攝。代表們周圍站滿記者，甚至被包圍得密不透風。但他們都習以為常，絲毫不影響會議進程。