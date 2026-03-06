黃坤明：歡迎港澳青年到內地創業，大有可為

全國人大代表、廣東省委書記黃坤明（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月7日電（記者 盧哲）3月6日下午，十四屆全國人大四次會議廣東省代表團舉行開放團組活動。全國人大代表、廣東省委書記黃坤明多次表示，歡迎香港青年、澳門青年多到內地創業，一定大有可為。



黃坤明在發言中表示，有人就有市場、有企業就有發展、有人才就有未來，就有活躍躍的創新創造。截至2025年底，廣東擁有經營主體2038萬戶、企業930萬戶，高新技術企業7.4萬家，研發人員159萬人，去年新增9位兩院院士；新出生人口100.3萬、成為全國唯一連續6年出生人口超百萬的省份，60歲及以上常住老年人口占比15.5%、尚處於輕度老齡化階段，這些都體現了廣東活躍的人氣、旺盛的商氣。



黃坤明說，廣東得益於改革開放，形成“孔雀東南飛”的強大吸引力，面向“十五五”，我們要吸引更多有識之士投身廣東現代化建設，去年廣東啟動實施“百萬英才匯南粵”行動計劃，吸納了超110萬高校畢業生在粵就業創業，今年仍然按照這一目標努力，希望廣大媒體朋友幫助我們多多宣傳，歡迎大家來廣東創業就業。



在回應代表發言時，黃坤明又強調，廣州白雲國際機場有五條跑道，香港機場有四條跑道，深圳機場有三條跑道，而且航班選擇性比較強，歡迎全國各地的朋友來廣東旅遊興業。歡迎香港青年、澳門青年多到內地創業，一定大有可為。