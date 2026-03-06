駐韓美軍反導系統和運輸機突然被調至烏山基地

中評社香港3月6日電／韓聯社據韓國政府多名消息人士6日透露，駐韓美軍將韓國國內某基地的“愛國者”反導系統轉移至京畿道平澤市烏山基地，C-5、C-17等大型運輸機也集結烏山。



據消息，除現有“愛國者”反導系統以外，烏山基地還出現之前在其他基地部署的同款反導系統。“愛國者”能夠攔截中低空飛行的彈道導彈，與可攔截高空導彈的“薩德”（THAAD，末段高空區域防禦系統）系統一併形成駐韓美軍的核心防空導彈體系。



此外，C-5、C-17等美軍大型運輸機也在烏山基地集結。C-17運輸機定期訪問烏山基地，運送美軍武器裝備和兵力，但比該機型更大的C-5運輸機訪問該基地實屬罕見。



有觀點指出，以上動向或意味著駐韓美軍準備將“愛國者”反導系統運往中東。駐韓美軍的2套“愛國者”導彈系統曾于去年6月暫時被調動至中東部署，投入打擊伊朗核設施的“午夜之錘”作戰，後於同年10月調回韓國。



駐韓美軍此次調整戰力部署，究竟是出於應對中東局勢長期發酵，還是為籌備將於下周啟動的韓美聯合軍演“自由護盾”（FS），目前尚不清楚。韓國國防部負責人當天在記者會上就相關提問表示，韓國政府不宜就駐韓美軍調整戰力予以置評。駐韓美軍負責人也以保密為由拒絕透露特定軍事武器部署情況。