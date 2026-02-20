快評：中東撤僑血脈同心，台胞證成安全證

中國政府的緊急撤僑行動在中東戰火中同時進行，台胞證再次成為安全證。(圖源：新華社) 中評社快評／總理李強5日在政府工作報告中強調“落實台灣同胞享受同等待遇政策，增進兩岸同胞福祉”。中國政府的緊急撤僑行動在中東戰火中同時進行，台胞證再次成為安全證。



在這場危急救援中，手持台胞證的台灣同胞，無需額外門檻、無需差別審核，即可與大陸同胞同步登記、同步撤離、同步享受安置保障，全程享有完全平等的領事保護與救援服務。這已不是特殊關照，而是台灣同胞作為中國公民理應享有的法定權利，是落實台胞同等待遇、推進兩岸融合發展最直接、最硬核的實踐。



從海外視角來看，台灣同胞在世界任何角落，都能憑借台灣同胞證，享受中國駐外使領館提供的領事協助、權益維護、應急救助等全方位保障。和平年代，它是兩岸交流融合的通行憑證；戰亂時刻，它就是護佑生命、通往平安的依靠。兩岸同胞同根同源、同屬中華民族，共同傳承中華文化，這份刻在血脈裡的聯結，讓祖國的守護從未缺席。



相形之下，台灣駐外機構在戰火肆虐、同胞求救的關鍵時刻，既缺能力開展救援，也缺渠道提供庇護，護民無力。這一現實讓許多台灣同胞意識到，強大的祖國，才是海外游子最堅實的後盾；台灣同胞證是危難中能守護自身安全的憑證。



中東撤僑行動是兩岸血脈同心的生動見證，更是台胞同等待遇的真實寫照。台灣同胞證就是安全證，這不僅是一張證件的意義，更是國家對每一位台胞的莊嚴承諾。深化兩岸交流合作、增進同胞福祉，從來不是空洞口號，而是危難時刻挺身而出的擔當，是無論身在何處，祖國都永不缺位的守護。