中評側記：經濟主題記者會傳遞信心與溫度

十四屆全國人大四次會議在梅地亞中心舉行經濟主題記者會（中評社 海涵攝） 中評社北京3月7日電（記者 海涵）3月6日下午，梅地亞中心新聞發布廳內座無虛席，十四屆全國人大四次會議經濟主題記者會在這裡舉行。國家發展和改革委員會主任鄭栅潔、財政部部長藍佛安、商務部部長王文濤、中國人民銀行行長潘功勝、中國證券監督管理委員會主席吳清共同亮相，就外界關注的經濟熱點問題回答中外記者提問。



整場發布會持續了近兩個半小時，五位“經濟大管家”不僅帶來了“幹貨”滿滿的政策解讀，更以親民的話語、翔實的數據、凝練的金句，向市場傳遞出中國經濟的信心與溫度。



一、話語親民：善用“身邊事”解“經濟題”



“剛剛過去的春節9天長假，可能大家會有一些感受，年味濃、人氣足、科技‘潮’、市場旺。”談及消費，王文濤用百姓身邊的“煙火氣”切入，瞬間拉近了與現場記者的距離。他指出，這些春節消費的熱點亮點，彰顯了國內消費市場的新變化和強大活力。



談及人工智能、機器人等高技術產業發展，鄭栅潔信手拈來一個生動的例子：“前一段有一個短視頻很流行，就是長江上的貨輪經過南京段時，無人機給它送外賣，補給又快又穩又方便，這個場景很生動。”他將宏觀產業趨勢濃縮為一個鮮活的生活場景，讓抽象的技術進步變得可感可知。



更令人印象深刻的是，鄭栅潔還引用了習近平總書記的新年賀詞：“每個‘小家’熱氣騰騰，中國這個‘大家’就蒸蒸日上。”他表示，政府將盡力而為、量力而行，辦好大家期待的民生服務。這種將國家發展與百姓生活緊密相連的表達，讓政策的溫度直抵人心。

