快評：政府工作報告涉台表述反映的戰略定力

中評社快評/國務院總理李強5日所作的政府工作報告，以精煉篇幅闡述對台工作，展現了大陸對台政策的高度穩定性和延續性。這不僅體現了中央對台大政方針的一以貫之，更在新征程上賦予了更豐富的時代內涵。



首先，政策核心一脈相承。報告強調“深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略”，與黨的二十大精神高度契合。從“堅持一個中國原則和‘九二共識’”到“推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業”，這些核心表述的再次重申，表明大陸推動國家統一的目標堅定不移，維護台海和平穩定的初心始終未變。



其次，反“獨”鬥爭更加主動。報告首次使用“打擊”一詞針對“台獨”分裂勢力，並強調“反對外部勢力干涉”。這並非政策的轉向，而是對當前台海複雜嚴峻形勢的精準回應，展現了大陸牢牢把握兩岸關係主導權主動權的堅強決心。政策的穩定性體現在原則底線的寸步不讓，策略的靈活性則體現在應對挑戰時的果斷有力。



再者，融合發展路徑清晰。報告提出“深化兩岸交流合作和融合發展，共同傳承弘揚中華文化，落實台灣同胞享受同等待遇政策”。這與“十五五”規劃涉台部署相銜接，將政策目標轉化為惠及台胞的具體舉措。從推動福建示範區建設到擴大台胞居住證使用場景，大陸正以實實在在的行動，為台灣同胞提供同等待遇，共享發展機遇，增進心靈契合。



這種穩定性與延續性，源於對國家實力與道義的自信，也源於對兩岸同胞福祉的高度負責。正如宋濤主任在聽取台灣團代表意見時所強調的，將認真吸收代表建議，推動對台工作高質量發展。這充分說明，大陸對台政策既有頂層設計的戰略定力，也有傾聽民意、不斷完善的實踐智慧。



展望未來，無論台海風雲如何變幻，大陸推動兩岸關係沿著正確道路前進的意志不會動搖，為台灣同胞謀福祉的誠意始終如一。在“十五五”規劃的引領下，兩岸中國人必將在融合發展的道路上越走越近。

