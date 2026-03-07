民生大禮包如何派發給百姓？五部長將揭秘

十四屆全國人大四次會議民生主題記者會將於今天上午十點在梅地亞中心舉行。（中評社 海涵攝） 中評社北京3月7日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議民生主題記者會將於今天上午十點在梅地亞中心舉行。教育部部長懷進鵬、民政部部長陸治原、人力資源和社會保障部部長王曉萍、文化和旅遊部部長孫業禮、國家衛生健康委員會主任雷海潮將出席，圍繞教育、就業、社會保障、文旅、衛生健康等領域的熱點問題，回答中外記者提問。



此前發布的2026年政府工作報告將民生工作擺在更突出位置，從就業、醫療、養老、生育、住房、教育等多領域釋放暖心利好，一系列實打實的民生舉措，勾勒出百姓美好生活新圖景，也讓民眾對政策落地充滿期待。



在就業方面，報告提出強化促進青年就業政策舉措，優化就業創業指導服務；堅決糾正各類就業歧視，保障農民工工資支付，完善勞動關係協商協調機制，切實維護勞動者合法權益。



在醫療方面，居民醫保人均財政補助標準提高30元；深化公立醫院改革，以患者為中心改善醫療服務，推動實現檢查檢驗結果互認，提升群眾就醫獲得感。



在養老方面，城鄉居民基礎養老金月最低標準提高20元，退休人員基本養老金繼續上調；完善養老保險全國統籌，在全國範圍內實施個人養老金制度，積極發展第三支柱養老保險；加強老年用品和服務供給，大力發展銀發經濟，推動建立長期護理保險制度。



在生育方面，健全生育支持政策，優化生育假期制度，完善用工成本合理共擔機制，多渠道增加托育服務供給，切實減輕家庭生育、養育、教育負擔。

