人社部：就業優先戰略 落實“四穩”要求

人力資源和社會保障部部長王曉萍出席記者會并答問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月7日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議今日上午10時在梅地亞中心新聞發布廳舉行民生主題記者會。對於廣大群眾都關心的就業問題，人社部部長王曉萍向在場中外記者做了回答。王曉萍說，就業是家事，更是國事。剛剛過去的“十四五”，就業發展歷程很不平凡，經受住世紀疫情嚴重衝擊、外部遏制打壓等超乎尋常的挑戰，保持了形勢總體穩定、穩中有進。這根本在於黨中央始終將就業擺在治國理政的突出位置，穩就業穩經濟政策能出盡出；也得益於我們有完整的產業門類、超大規模的市場、蓬勃發展的新動能，增強了就業承接轉化的勢能，廣大經營主體創新應變、勞動者努力奮鬥，這些都展現出大國經濟的活力、潛力和韌性。



王曉萍表示，“十五五”時期，我國經濟長期向好的支撑條件和基本趨勢沒有變，高質量發展前景廣闊，加上強大的制度優勢，實現就業大局穩定、態勢向好，我們有信心、有能力。同時，不確定難預料因素增多，穩就業面臨新變化新挑戰。今年是“十五五”開局之年，政府工作報告明確了就業發展的預期目標，對促進高質量充分就業作出部署。我們將深入實施就業優先戰略，落實“四穩”要求，強導向、擴渠道、保重點，不斷推動高質量充分就業取得新進展。重點做好以下工作:



一是強化規劃引領，構建就業友好型發展方式。我們正在會同有關部門編制“十五五”就業專項規劃，謀劃一批務實管用、含金量高的重大就業政策、行動計劃等，提高發展的就業帶動力。當前人工智能迅猛發展，對就業帶來深刻影響，大家都很關注。我們也在研究相關政策，積極發揮人工智能在創造新崗位和賦能傳統崗位方面的作用，推動實現技術進步與民生改善相協調的包容性發展。

